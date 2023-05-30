Сегодня компания ARM представила свои новейшие вычислительные решения, в том числе процессорные ядра Cortex-X4 нового поколения. Кроме того разработчик показал архитектуру производительных ядер Cortex-A720 и энергоэффективных ядер Cortex-A520. Кроме того, ARM готовит обновление графических процессоров, представив чипы Immortalis G720, Mali G720 и Mali G620.
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Что касается Cortex-X4, то эти ядра предлагают повышение производительности на 15% при одинаковой мощности в сравнении с текущими ядрами Cortex-X3, которые в свою очередь на 25% производительнее Cortex-X2. Кроме того Cortex-X4 обеспечивают снижение энергопотребления на 40% при эквивалентной производительности. Ядра Cortex-X4 должны стать самыми быстрыми на архитектуре ARM с ожидаемой тактовой частотой до 3,4 ГГц.
Ядра Cortex-A720 являются последним поколением производительных ядер Arm, оптимизированных для повышенной эффективности, но в то же время идеально подходящих для задач, требующих большой вычислительной мощности, включая игры, редактирование видео и 3D-визуализация. Cortex-A720 на 20% эффективнее существующих сейчас Cortex-A715. Cortex-A720 могут предложить идентичную Cortex-A715 производительность, потребляя при этом на 20 % меньше энергии.
Ядра Cortex-A520 также получили существенные улучшения и в сравнении с предшественниками показывают повышение эффективности на существенные 22 процента. Они разработаны с упором на снижение размеров, уменьшая общие габариты кристалла.