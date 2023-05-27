Подробности о новинках будут представлены на мероприятии Computex 2023

MSI готовит к выходу флагманскую материнскую плату линейки MAX на платформе Z790. Компания часто использует это название, чтобы обновить свои существующие материнские платы, не дожидаясь выхода новой серии. Z790 ACE является первой платой, получившей обновление MAX, но определенно не единственной запланированной.

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Теперь MSI подтвердила, что Z790 MAX получит обновленную сетевую поддержку с беспроводным интерфейсом Wi-Fi 7 и 5 GbE для Ethernet соединения. Это контрастирует с существующей версией, не относящейся к линейке MAX, которая имеет поддержку только двух 2,5 GbE и интерфейса Wi-Fi 6E.

Z790 Ace MAX станет не единственной материнской платой на выставке Computex 2023. MSI также готовит к выходу свою первую материнскую плату B650 Project Zero с разъемами на задней панели.

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Все разъемы питания, вентиляторов или периферийных устройств вынесены на заднюю часть материнской платы, что позволяет лучше укладывать кабели, утверждает MSI. Это, конечно, означает, что требуется наличия подходящего корпуса, но, учитывая, что MSI также производит системы в сборе и отдельные корпуса, то разместить подобную карту не составит проблем.