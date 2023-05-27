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Microsoft создала приложение для полного резервного копирования Windows 11
В текущей версии резервного копирования отсутствуют возможности сохранения настроек и личных данных пользователя
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 Корпорация Microsoft анонсировала аналог функции Time Machine, которую Apple предлагает с macOS ещё с 2007 года. Об этом сообщается в блоге Windows Insider в рамках выпуска Windows 11 Insider Preview Build 23466. В отличие от текущей программы восстановления системы, приложение резервного копирования Windows 11 предназначено для создания полноценной резервной копии всех соответствующих пользовательских данных.

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 Таким образом новое приложение будет сохранять установленные приложения, файлы, фотографии, пароли, документы и настройки. Microsoft добавляет, что приложение также будет включать сохранение конфигурации меню «Пуск» и панели задач, чтобы обеспечить бесперебойную работу. Однако Microsoft предоставляет гибкость в отношении того, какие файлы будут создаваться резервными копиями.

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 Стоит обратить внимание, что на данный момент Microsoft предлагает только резервные копии в облачном хранилище, без возможности локального сохранения. Поскольку компания предоставляет только 5 ГБ бесплатного хранилища OneDrive, приложение для резервного копирования Windows 11 служит еще одним средством для платной службы подписки. Существующая в настоящее время версия также не может автоматически переустанавливать приложения, загруженные из Магазина Microsoft.

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#microsoft #windows #windows 11
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Geekbench подтвердил, что китайский процессор PSTAR P3-01105 - это переименованный Core i3-10105
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