Корпорация Microsoft анонсировала аналог функции Time Machine, которую Apple предлагает с macOS ещё с 2007 года. Об этом сообщается в блоге Windows Insider в рамках выпуска Windows 11 Insider Preview Build 23466. В отличие от текущей программы восстановления системы, приложение резервного копирования Windows 11 предназначено для создания полноценной резервной копии всех соответствующих пользовательских данных.
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Таким образом новое приложение будет сохранять установленные приложения, файлы, фотографии, пароли, документы и настройки. Microsoft добавляет, что приложение также будет включать сохранение конфигурации меню «Пуск» и панели задач, чтобы обеспечить бесперебойную работу. Однако Microsoft предоставляет гибкость в отношении того, какие файлы будут создаваться резервными копиями.
Стоит обратить внимание, что на данный момент Microsoft предлагает только резервные копии в облачном хранилище, без возможности локального сохранения. Поскольку компания предоставляет только 5 ГБ бесплатного хранилища OneDrive, приложение для резервного копирования Windows 11 служит еще одним средством для платной службы подписки. Существующая в настоящее время версия также не может автоматически переустанавливать приложения, загруженные из Магазина Microsoft.