Теперь MSI GeForce RTX 3060 12 ГБ можно купить за 280 долларов

Выход видеокарты RTX 4060 Ti сделал своё дело, и теперь карты предыдущего поколения вынуждены будут получить снижение цены. Первые робкие шаги уже сделаны. Хорошая новость заключается в том, что компания MSI снизила цену на свои самые популярные модели RTX 30 среднего уровня.

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С сегодняшнего дня цены на продукцию MSI GeForce RTX 30 выглядят следующим образом:

MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X OC: 219,99 долларов (Amazon), 219,99 долларов(Newegg);

MSI GeForce RTX 3060 8 ГБ Ventus 2X OC: 259,99 долларов (Amazon), 259,99 долларов (Newegg);

MSI GeForce RTX 3060 12 ГБ Aero ITX OC: 279,99 долларов (Amazon), 279,99 долларов (Newegg);

MSI GeForce RTX 3060 Ti G6 Ventus 3X OC: 314,99 долларов (Newegg) (промокод VGAEXCMSET448);

MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X OC: 449,99 долларов (Newegg).

Как видно, цены на карты RTX 3060, которые по-прежнему остаются самым популярным выбором среди геймеров, значительно изменились. Младшая RTX 3060 8 ГБ теперь стоит 259,99 долларов, а оригинальная модель с 12 ГБ памяти в настоящее время стоит 279,99 долларов.

Даже GeForce RTX 3060 Ti GDDR6 теперь стоит 314,99 долларов, что неплохо по сравнению с GeForce RTX 4060 Ti, если только не требуется поддержка DLSS3 и AV1.

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Стоит правда отметить, что цены, перечисленные выше, не являются таковыми для всех моделей на Newegg или Amazon, можно найти другие модели, например, серии GAMING X по более высокой цене. Кроме того, компании Gigabyte или ASUS еще не снизили цены, так что, возможно, MSI пытается избавиться от скопившихся запасов.