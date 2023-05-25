Теперь пользователям новой системы Microsoft не нужно будет устанавливать сторонние приложения для архивации файлов

На этой неделе Microsoft сообщила о новой реализации использования ИИ в своей операционной системе Windows 11, но кроме этого было замечено еще несколько интересных моментов. Те, кто за деньги приобрел инструмент для извлечения архивов WinRAR явно будут разочарованы. В объявлении о втором пилотном выпуске Windows 11 в разделе «Сокращение трудозатрат и получение удовольствия от разработки в Windows с помощью новых функций и улучшений» Панос Панай упоминает неожиданное дополнение: «Мы добавили встроенную поддержку дополнительных форматов архивов, включая tar, 7-zip, rar, gz и многие другие, используя проект с открытым исходным кодом libarchive. Теперь вы можете получить улучшенную производительность функций архива во время сжатия в Windows».

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Интересно, что инженерам Microsoft потребовалось почти три десятилетия, чтобы добавить встроенную поддержку RAR-файлов в среду своей ОС. Следует отметить, что Windows 10 не получает такой эксклюзивной функции. Это ещё один маленький способ стимулирования перехода на Windows 11. Кроме того, это не очень хорошая новость для разработчика этого формата архивов. RARLAB заявляет на своем сайте: «С более чем 500 миллионами пользователей по всему миру WinRAR является самым популярным в мире инструментом сжатия! Нет лучшего способа сжатия файлов для эффективной и безопасной передачи файлов. Обеспечивая быструю передачу электронной почты и хорошо организованные варианты хранения данных, WinRAR также предлагает решения для пользователей, работающих во всех отраслях и секторах». Справедливости ради стоит сказать, что подавляющее большинство пользователей Windows используют условно-бесплатную версию пакета WinRAR с ограниченным сроком действия, которой достаточно для любых задач. Будет интересно посмотреть, как повлияет данное небольшое обновление для Windows 11 на показатели продаж RARLAB в ближайшем будущем.