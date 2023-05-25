Новинка получилась довольно противоречивой и всего на несколько процентов опережает предшественника

Radeon RX 7600 оснащена графическим процессором Navi 33 XL с 2048 потоковыми процессорами на основе архитектуры RDNA3. Это самая новая и дешевая модель, выпущенная AMD в этом году. Эмбарго на обзоры снято, и AMD передала в профильные средства массовой информации довольно много образцов карт.

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AMD оснастила эту видеокарту 8 ГБ памяти GDDR6, что многим геймерам может показаться недостаточным в 2023 году. Что еще хуже, так это использование картой 128-битной шины памяти и ограниченный интерфейс PCIe Gen4 всего 8 линиями. Это повлияет на производительность, особенно в системах, использующих старый интерфейс PCIe Gen3.

Интересно, что эталонная модель MBA (Made by AMD) на рынок выпущена не будет. Эта версия карты была разработана только для обзоров. Тем не менее уже анонсировано много кастомных моделей от партнеров AMD, но пока они не так разнообразны, как GeForce RTX 4060 Ti, у которой уже почти в десять раз больше кастомных вариантов.

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Хорошей новостью является то, что AMD в последнюю минуту решила изменить стоимость новинки, снизив рекомендованную производителем розничную цену с 299 до 269 долларов. Помня о производительности RX 7600, стоит сказать, что даже такая цена не выглядит особо выгодной, но она, несомненно, лучше, чем планировалось изначально. На данный момент это самая дешевая современная видеокарта на рынке, если не считать Intel Arc первого поколения.