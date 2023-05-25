Подробносте о новинке пока нет, но они появятся на следующей неделе на выставке Comptuex 2023

Еще начиная с 2021 года, когда появилась платформа Intel Alder Lake, ничто не мешало устанавливать в систему твердотельные накопители Gen5, но проблема была в отсутствии таковых в тот период. Системы хранения следующего поколения начали появляться только к концу прошлого года, к запуску платформы AMD AM5.

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Одним из таких накопителей является новый твердотельный накопитель T-Force Z54A PCIe Gen5, предлагающий скорости чтения и записи до 14000 МБ/с и 10000 МБ/с соответственно. Это стало возможным благодаря новым контроллерам от InnoGrit, в то время как большинство имеющихся в продаже твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe Gen5 основаны на Phison E26, обеспечивающем скорость чтения от 10 до 12 ГБ/с. 12-нм контроллер IG5666 еще не появлялся ни в одном другом накопителе, поэтому такие утверждения все еще нуждаются в проверке.

Анонс Z54A SSD является частью новинок TeamGroup, приготовленных для мероприятия Computex. Этот продукт был представлен вместе с новым кулером Siren Duo AIO для процессора и твердотельного накопителя. Неясно, означает ли это, что для достижения таких скоростей требуется такой кулер, но, учитывая то, что известно о нагреве SSD Gen5, кажется неразумным ожидать такой производительности без использования активного охлаждения.

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Компания не предоставила никаких дополнительных подробностей о накопителе, таких как полные характеристики продукта, доступность или цены. Однако вполне вероятно, что на следующей неделе на Comptuex будет представлено больше информации.