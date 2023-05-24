Эта цена доступна по акции на Newegg, но, возможно, останется таковой и у других продавцов

Видеокарта Arc A750 Limited Edition является эталонной моделью Intel на урезанном графическом процессоре ACM-G10. Эта графическая карта для настольных ПК является одной из трех производительных моделей Arc Alchemist, предлагаемой в настоящее время Intel. Компания приложила много маркетинговых усилий, чтобы заявить, что их графическая карта лучше, чем конкурирующие графические ускорители, такие как GeForce RTX 3060. Intel заявляет, что RTX 3060 медленнее и предлагает худшую производительность за эти деньги.

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Напомню, что Arc A750 дебютировала по цене 289 долларов в октябре прошлого года, но всего несколько месяцев назад компания решила снизить цену до 249 долларов. Оказывается, даже эта цена не особо устраивала пользователей, и теперь геймеры могут найти этот графический ускоритель за 199 долларов. Это первая карта Arc A7, стоимость которой ниже 200 долларов.

Официальный магазин Intel на Newegg в настоящее время продает эту карту по цене 199,99 долларов с учетом скидки в 50 долларов. Неясно, является ли это постоянным изменением, поскольку Intel не сообщила об этом по официальным каналам. Кроме того, скидка предоставляется только на графическую карту Arc A750, а цены на Arc A770 16 ГБ и Arc A750 8 ГБ остаются на уровне 329 и 349 долларов.

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Ясно видно, что Intel активно реагирует на запуск NVIDIA RTX 4060 Ti и AMD RX 7600 на этой неделе, но, скорее всего, компания будет конкурировать с картой AMD. RTX 4060 Ti в два раза дороже и получила довольно негативные отзывы обозревателей. С другой стороны, RX 7600 предположительно выйдет по цене 269 долларов.