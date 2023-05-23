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ASRock выпустит новую линейку видеокарт Radeon RX 7600 Steel Legend
Новинка получит новый дизайн кулера в белой цветовой гамме и повышенные частоты
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 В сети появились первые изображения новой серии видеокарт ASRock Steel Legend. Эта серия уже была представлена в материнских платах компании, но теперь она входит в линейку графических карт.

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 Устройства Steel Legend будут представлены в бело-серебристой цветовой гамме, что является значительным отличием от более темных графических процессоров линеек Challenger и Phantom Gaming. Steel Legend не будет первым белым графическим ускорителем, поскольку ранее компанией были выпущены карты Taichi White и Aqua.

 В конструкции предусмотрены три вентилятора и двухслотовый кулер, но это не абсолютно новая система охлаждения видеокарт ASRock. У Radeon RX 6750XT Challenger Pro был очень похожий кожух, но в другой цветовой гамме, однако нет никаких сомнений в том, что задняя панель совершенно новая.

 Карта относится к новой серии среднего уровня Radeon RX 7600, которая представляет собой будущую модель начального уровня с графическим процессором Navi 33 XL с 2048 ядрами. Эта модель получит 8 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с и будет иметь отличные от эталонных тактовые частоты. Питается карта от одного 8-контактного разъема, но этого должно быть достаточно, учитывая, что мощность RX 7600 составляет 165 Вт TBP.

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 Ожидается, что видеокарта ASRock Steel Legend поступит в продажу 25 мая вместе с моделями от других производителей по цене от 269 долларов.

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Хуинг
16:56
Ты сам то веришь в то что может быть такой скин пидорского топика ?) или что такая куртка может быть? Это одна и та же куртка,просто на 4090 баганула Бывает,чо
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Хуинг
16:52
Конечно отличается,хуянговские оптимизации в действии Надо же на новую куртку зарабатывать.вот и дерёт от каждой куртки
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Listoman
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Хуинг
16:44
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