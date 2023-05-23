Европейским покупателям новинка обойдется по цене от 299 евро

Чем ближе к выходу видеокарт AMD Radeon RX 7600, тем больше приходит информации о грядущей новинке. В сети уже появились сведения о предполагаемой стоимости RX 7600, а некоторые розничные продавцы разместили карты на страницах своих онлайн-магазинов. Теперь компания AMD объявила новую рекомендованную производителем розничную цену для своих будущих видеокарт Radeon RX 7600. Вместо первоначально обещанной стоимости в 299 долларов, AMD теперь решила снизить её до 269 долларов, а для европейских геймеров рекомендованная цена составит 299 евро.

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«Radeon RX 7600 теперь будет доступен по цене 269 долларов США, начиная с 25 мая», — сообщили в AMD.

Напомню, AMD Radeon RX 7600 является грядущей настольной видеокартой на базе графического процессора Navi 33XL, который, как теперь подтверждено, оснащен 2048 потоковыми процессорами и 8 ГБ памяти GDDR6 на 128-бинтом интерфейсе. Эта карта придет на смену графическому ускорителю RX 6600 на архитектуре RDNA2. Новинка будет быстрее и дешевле предшественника, но потребляет больше энергии.

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Согласно просочившимся в сеть тестам, карта, несомненно, будет быстрее, чем RX 6600, и должна соответствовать GeForce RTX 3060 12 ГБ в играх с разрешением 1080p. Первые независимые обзоры должны появиться уже завтра.