Остальные модели серии RTX 4060 будут производиться только партнерами компании

NVIDIA сообщила, что выпустит только одну версию видеокарты серии RTX 4060 с эталонным дизайном Founders Edition.

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Только RTX 4060 Ti с объемом памяти 8 ГБ выйдет в версии Founders Edition. Собственный эталонный дизайн NVIDIA для RTX 4060 Ti похож на то, что можно было видеть на RTX 4070, за исключением немного измененного цвета. Вместо грифельно-серого кожуха модели на базе графического процессора AD106 получит серебряный кожух. Это, наряду с названием продукта на задней панели, будет самым легким способом отличить RTX 4060 Ti от RTX 4070 Founder Edition.

Серия RTX 40 Founder Edition предлагает хорошие тепловые характеристики, а также хороший потенциал для разгона, поэтому партнеры Nvidia всегда ревностно относятся к собственным разработкам NVIDIA, выходящим на рынок. Ведь через программу Founders Edition NVIDIA напрямую конкурирует с остальными производителями, переманивая на свою сторону потенциальных покупателей и позволяя компании получать всю прибыль, минуя посредников.

Хорошей новостью для производителей является то, что RTX 4060 Ti 8 ГБ — единственная карта, получившая версию Founders Edition. RTX 4060 Ti 16 ГБ и RTX 4060, которые будут запущены в июле, будут производиться исключительно партнёрами Nvidia.

NVIDIA RTX 4060 Ti Founders Edition будет оснащена 16-контактным разъемом питания(12VHPWR), но, судя по всему, подавляющее большинство карт RTX 4060 Ti партнеров вместо этого используют стандартный 8-контактный разъем.

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Выход эталонной карты состоится на следующей неделе, 24 мая, вместе с десятками уже анонсированных кастомных моделей.