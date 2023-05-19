Новое исследование может в корне изменить представление о гибели крупнейшего пассажирского лайнера начала двадцатого века

Гибель «Титаника» является одной из самых известных морских катастроф и загадок двадцатого века. Для определения точной картины катастрофы также необходимо иметь точную информацию по расположению лайнера на дне. Новые усилия по сканированию корабля, дают экспертам и исследователям шанс, наконец, ответить на некоторые из самых больших загадок.

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Компания Magellan, занимающаяся глубоководными картами, и британская телекомпания Atlantic Productions совместно работали над новым полноразмерным сканированием RMS Titanic, британского пассажирского лайнера, затонувшего в 1912 году.

Magellan использовал флотилию подводных ботов, дистанционно управляемых со специализированного корабля, для сканирования разрушающегося корпуса Титаника в течение более 200 часов. Съемка проводилась на глубине 3800 метров, борясь с подводными течениями и стараться не повредить ржавые останки лайнера.

Боты сделали более 700000 изображений, которые позже были использованы для создания точной 3D-реконструкции места кораблекрушения. Менеджер данных Magellan Герхард Зайферт сказал Би-би-си, что компании пришлось сканировать и наносить на карту каждый квадратный сантиметр, снимая корпус и «неинтересные части», а также поле обломков, грязь и многое другое.

На 3D-реконструкции изображен характерный нос «Титаника», который до сих пор узнаваем даже после того, как он провел более века на дне океана. Однако корма представляет собой груду металлических обломков.

Большая дыра в верхней части палубы дает представление о том, что осталось от парадной лестницы корабля. 3D-сканирование показывает как общий масштаб корабля, так и некоторые более мелкие детали, такие как серийный номер, вырезанный на одном из металлических винтов. Исследователь «Титаника» Паркс Стефенсон сказал, что он был потрясен, когда впервые увидел реконструкцию.

По словам Стефенсона, 3D-сканирование показывает «Титаник» в его реальном состоянии, каким его никто не видел с тех пор, как в 1985 году было обнаружено место упокоения корабля, унесшего тысячи жизней.

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Стивенсон сказал, что есть еще вещи, которых мы на самом деле не знаем о столкновении Титаника с айсбергом. Новое цифровое исследование призвано показать состояние, в котором находился корабль, когда столкнулся с морским дном.