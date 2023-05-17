Пока такую цену можно получить в Германии и по акции, но очевидно, что процесс снижения стоимости карты будет продолжаться и затронет все рынки

Около двух недель назад появилась информация, что NVIDIA снизила цену на эталонную видеокарту RTX 4090 Founders Edition до 1769 евро, что было на 9% дешевле, чем первоначальная рекомендованная компанией розничная цена 2022 года, составлявшая 1949 евро. Важно отметить, что карты Founders Edition обычно стоят дороже, чем кастомные версии от партнеров Nvidia, такие как Palit RTX 4090 GameRock. Уже две недели назад она стоила 1644 евро, то есть на 125 евро дешевле эталонной карты.

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Сегодня известный немецкий магазин Mindfactory снизил цену именно на модель от Palit до 1599 евро, что в сумме с предыдущим снижением уже на 18% дешевле первоначальной розничной стоимости. Карта теперь предлагается по акции «Mindstar».

Ниже можно ознакомиться с динамикой цен Palit GeForce RTX 4090 в Германии по сравнению с рекомендованной производителем розничной ценой эталонной модели NVIDIA:

NVIDIA RTX 4090 Founders Edition

1949 евро (оригинальная рекомендованная производителем розничная цена 2022 г.) в октябре

€1859 (-4,6%) в февраль

€1819 (-6,7%) в марте

€1769 (-9,2%) в мае

Palit RTX 4090 GameRock

€2019 (+3,5%) в октябре

€2325 (+19,3%) в ноябре

€1869 (-4,1%) в феврале

€1749 (-10%) в марте

€1644 (-15,6%) 2 мая

€1599 (-18,0%) 17 мая

рекомендации -10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus Дешевая 4070 MSI - надо брать 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

На первоначальное снижение цен сильно повлиял более высокий обменный курс евро к доллару США, но на данный момент это скорее результат изменения интереса потребителей в сторону моделей среднего класса. NVIDIA скоро выпустит свою видеокарту RTX 4060 Ti, которая может стать очередным хитом компании. Многие покупатели захотят купить именно её, не переплачивая за новый ускоритель 1000 евро, поэтому стоимость флагманской модели будет постепенно снижаться, чтобы хоть как-то привлечь к ней геймеров.