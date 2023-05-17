Известный инсайдер MEGAsizeGPU, специализирующийся по оборудованию NVIDIA, который редко ошибается в своих прогнозах, поделился первыми слухами о ценах на грядущую серию видеокарт NVIDIA RTX 4060 Ti.
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По словам источника, разница в цене между версиями с 8 ГБ и 16 ГБ должна составлять 100 долларов. Более дешевая модель будет стоить 399 долларов, а более требовательным к объему памяти геймерам придется заплатить 499 долларов за версию на 16 ГБ. Стоит отметить, что MEGAsizeGPU был одним из первых, кто поделился информацией о серии RTX 4060 Ti, включая предполагаемые даты запуска.
Напомню, что NVIDIA собирается представить свою серию RTX 4060 в этом месяце, а запуск первой модели ожидается 24 мая. В тот же день Nvidia должна снять эмбарго на обзоры своего графического ускорителя RTX 4060 Ti. По имеющейся информации, RTX 4060 Ti с 16 ГБ памяти не должна появиться до конца июля.
Интересно, что один из французских магазинов уже разместил на своих страницах видеокарту MSI RTX 4060 Ti Ventus 3X с 8 ГБ памяти. Цена может удивить, но карта еще не поступила в продажу, поэтому это просто заполнитель соответствующего поля на странице продукта.