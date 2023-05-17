Это вызвоно неправильным нанесением термопасты и креплением системы охлаждения

Igor’sLAB заметил, что карта PowerColor RX 7900 XTX Red Devil страдает от перегрева. В двузначной разнице между средней температурой графического процессора и самой горячей точкой кристалла нет ничего необычного. Эталонная карта RX 7900 XTX имеет разницу в 18–19 градусов, в то время как у Sapphire Nitro+ около 22 градусов, отмечает Igor’sLAB. Однако у PowerColor Red Devil была разница в 300C, что означает наличие явной проблемы.

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Карта была разобрана, и Игорь подтвердил, что термопаста неравномерно распределена по кристаллу. Были области, где пасты вообще не было, что ясно указывало на проблему с её нанесением. Он повторно нанес термопасту надлежащим образом и собрал карту обратно. Это имело огромное значение для температуры, устраняя проблему. Средняя температура графического процессора снизилась с 80°C до 75°C, а температура в горячих точках существенно упала до 93-95°C.

Igor’sLAB обратился к PowerColor, чтобы сообщить о проблеме, и компания уже опубликовала краткое заявление. PowerColor подтверждает, что возникла проблема с производственной линией. Компания обещает использовать новую термопасту и изменить способ установки кулера. Компания утверждает, что эта проблема затронула небольшой процент карт, но неясно, могла ли та же проблема затронуть другие модели, которые производились на той же линии. Igor’sLAB утверждает, что проблема не единичная.

"Мы обнаружили проблему на нашей производственной линии, из-за которой некоторые карты имеют более высокие температуры в горячих точках, чем обычно. Мы проверили, что это происходит с небольшим процентом от общего выхода, и уже находимся в процессе замены термопасты. Благодаря вкладу IgorLabs мы также проверяем, влияет ли изменение способа крепления кулера на улучшение тепловых характеристик. Мы работаем над тем, чтобы решить этот вопрос как можно быстрее, чтобы наши клиенты получали только продукцию самого высокого качества. Если у кого-то возникла эта проблема, свяжитесь с нами по адресу info@powercolor.com", — заявил представитель PowerColor.

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Интересно, что PowerColor также пригласила команду Igor'sLAB на экскурсию по фабрике на Тайване во время выставки Computex, вероятно, для подтверждения своих заверений.