В наличии карт нет, а указанная цена может быть просто заполнителем соответствующей графы на странице продукта

Ритейлер из Канады PC Canada уже выставил на продажу две кастомные видеокарты Radeon RX 7600 производства Sapphire и MSI. Согласно описанию продукта, обе карты имеют 8 ГБ видеопамяти и заводской разгон.

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По словам продавца, карта Sapphire Radeon RX 7600 Pulse может стоить 451,99 канадских долларов (336,76 долларов США), а MSI Radeon RX 7600 Mech 2X Classic стоит 443,99 канадских долларов (330,80 долларов США). Пока ни одной из двух карт нет в наличии, также как и нет информации о дате поставки.

Следует напомнить, что предварительные розничные цены редко совпадают с действительностью, и нет никакой гарантии, что окончательная цена будет сколько-нибудь близкой к той, что сейчас указана на веб-сайте. Можно предположить, что данные поступили от дистрибьютора, который почти наверняка просто заполняет в спецификациях графу стоимости на своё усмотрение.

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Что действительно можно узнать из этой утечки, так это то, что обе карты, несомненно, скоро выходят в продажу. По слухам дата выпуска назначена на 25 мая, и похоже, что большинство карт будут иметь заводской разгон. Кроме того название видеокарты MSI Radeon RX 7600 Mech 2X Classic означает, что новая модель получит систему охлаждения предыдущей конструкции.