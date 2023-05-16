Модель под номером CPH2531 в FCC указывается с аккумулятором емкостью 5000 мА и поддержкой зарядки SUPERVOOC

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Ожидается, что серия OPPO Reno 10 скоро появится в Китае. Модельный ряд, состоящий из моделей Standard, Pro и Pro+, имеет множество сертификатов, включая IMDA, TDRA и BIS. Reno 10 Pro+ также был замечен в просочившемся изображении и Geekbench. Теперь OPPO Reno 10 5G прошел сертификацию на веб-сайте FCC.

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OPPO Reno 10 5G указан в FCC под номером CPH2531. В списке указан аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SUPERVOOC. Он будет поставляться с версией ColorOS 13.1 из коробки. Что касается размеров, то OPPO Reno 10 5G имеет размеры 162,43 × 74,19 × 7,99 мм и весит 185 граммов. Документы FCC также содержат схему, показывающую Reno 10 5G с кнопкой питания на правой стороне и клавишами регулировки громкости на левой стороне.

Список сертификатов FCC не раскрывает никаких дополнительных подробностей об OPPO Reno 10 5G. Появление многочисленных утечек о линейке Reno 10 предполагает, что запуск может быть уже близок.

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Ожидается, что серия Reno 10 будет иметь один дизайн. Стандартный вариант оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем FullHD+ и 32-мегапиксельной камерой для селфи. Сообщается, что устройство будет оснащено процессором Snapdragon 778G.