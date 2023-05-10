Новинка мало отличается от оригинала, но имеет повышенные тактовые частоты некоторых ядер

MediaTek сегодня анонсировала новейший чипсет для смартфонов высокого класса Dimensity 9200+. Ранее он уже попадал в различные утечки и производительность его в AnTuTu прtвысила показатели Snapdragon 8 Gen 2. Однако обновленный чипсет, произведенный по техпроцессу TSMC N4P, не приносит ничего нового, кроме более высоких тактовых частот.

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Его основное ядро Cortex-X3 теперь работает на частоте 3,35 ГГц против 3,05 ГГц у Dimensity 9200. Точно так же кластер Cortex-A715 работает на частоте 3 ГГц против 2,5 ГГц у оригинального чипсета, а ядра Cortex-A510 не изменили своей частоты в 2 ГГц. Что касается графического процессора Arm Immortalis G715, то он стал на 17% быстрее. Производитель также сообщает, что энергоэффективность улучшилась от 10 до 35% для различных приложений.

Технология Adaptive Game от MediaTek и технология сглаживания частоты кадров позволяют снизить энергопотребление на 12 % и повысить частоту кадров на 10 %. Модем 5G в Dimensity 9200+ остался без изменений, поддерживая сети как с частотой менее 6 ГГц, так и с миллиметровым диапазоном. Кроме того MediaTek новинка получила поддержку Wi-Fi 7 с максимальной пропускной способностью 6,5 Гбит/с. Входящий в комплект модуль Bluetooth 5.3 может выводить аудиоконтент с частотой 24 бита/192 кГц.

Чипсет позволяет производителям смартфонов использовать модуль камеры с разрешением до 320 МП. Максимальные возможности записи видео составляют 8K/30 FPS и 4K/60 FPS, чего не так впечатляет по сравнению с конкурентами. Поддерживаемые медиакодеки включают H.264, HEVC, AV1 (только воспроизведение) и VP-9 (только воспроизведение).

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Dimensity 9200+ поддерживает память LPDDR5X и хранилище UFS 4.0. MediaTek еще не сообщила, какие телефоны первыми получат обновленный чипсет. Если судить по последним событиям, то он скорее всего дебютирует в каком-нибудь китайском смартфоне среднего класса. Однако Dimensity 9200+ рискует стать проходной моделью, так как MediaTek выпустит Dimensity 9300 следующего поколения уже через несколько недель.