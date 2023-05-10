Новинка от MediaTek является переименованным Dimensity 1300/1200 с минимальными изменениями

На этой неделе MediaTek представила несколько новых мобильных чипсетов, но новостные агентства заметили, что тайваньская полупроводниковая компания просто переименовывает и перезапускает процессоры прошлого года, с некоторыми изменениями. Сегодняшний анонс чипсета Dimensity 8050 почти сразу же был подвергнут сомнению. Портал GSMArena заметил, что эта «новая» модель с точки зрения технических характеристик почти полностью соответствует прошлогодним чипсетам для смартфонов Dimensity 1300 и Dimensity 1200 среднего класса. Новинка получила некоторые улучшения с точки зрения пропускной способности памяти, а MediaTek может похвастаться тем, что Dimensity 8050 был обновлен с помощью технологии HyperEngine шестого поколения.

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Интересно, что гораздо более старая система на чипе Dimensity 8000 была построена на 5-нм техпроцессе, в то время как новинка основана на 6-нм нормах производства. На прошлой неделе сайт gsmarena.com также заметил, что чипсет MediaTek Dimensity 7050 стал еще одним примером того, как компания Mediatek встала на скользкий путь ребрендинга. Новостной ресурс указало, что этот недавно представленный мобильный процессор был просто переименованным Dimensity 1080, а оригинальная модель вышла на рынок в ноябре 2022 года. MediaTek, похоже, переименовывает несколько старых чипсетов на основе 6-нм процесса TSMC, устраняя излишки скопившихся чипов.