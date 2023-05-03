Полученный картой результат не сильно впечатляет и мало отличается от результата менее мощной системы на комплектующих предыдущего поколения

Грядущая видеокарта AMD Radeon RX 7800 XT появилась в сети после тестирования в Geekbench. Система выглядит как внутренняя тестовая сборка AMD, поскольку в Geekbench она указана как «Advanced Micro Devices X670_E7». Система состоит из процессора AMD Ryzen 9 7950X, 64 ГБ оперативной памяти и, как ни странно, работала под управлением ОС Debian Linux. Также вполне возможно, что это фейковая запись, что возможно, учитывая слабую производительность. Radeon RX 7800 XT была протестирована с помощью теста Vulkan в Geekbench.

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В целом карта набрала 113819 баллов в тесте Vulkan, что близко к результату AMD Radeon RX 6700 на более старой системе с процессором Ryzen 7 5700X с 32 ГБ ОЗУ, поэтому не следует слишком доверять полученному результату и информации в целом. Тем не менее это дает очередное свидетельствование того, что AMD готовит свои графические карты RX 7800 XT.

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Ранее в сети появилось заявление Лизы Су, что компания до конца текущего квартала представит графические карты для массового рынка, к которым относятся модели среднего ценового диапазона. Вполне возможно, что к ним компания относит не только долгожданные карты линейки RX 7600, но и более производительные RX 7800 XT.