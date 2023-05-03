В компании сообщили, что её технология позволяет снизить битрейт при сохранении качества аналогичного конкурентам

Вчера вышла стабильная версия OBS Studio 29.1. Как и бета-версия, этот релиз поддерживает кодировку AV1 для потоковой передачи на YouTube. NVIDIA воспользовалась этой возможностью, чтобы обсудить свое превосходство в кодировании AV1 по сравнению с конкурентами.

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Напомню, что AV1 — это кодек с открытым исходным кодом от Alliance for Open Media. За более чем два года этот видеокодек стал настоящей альтернативой H264 и H265/HEVC, исходный код которых закрыт. Бесплатный формат является важным фактором в превращении AV1 в будущее потокового видео, и все основные компании по производству графических карт уже работают и активно разрабатывают свою продукцию с поддержкой этого видеоформата.

Как известно, кодировку AV1 теперь поддерживают все современные архитектуры графических процессоров: GeForce RTX 40 (Ada), Radeon RX 7000 (RDNA3) и Arc Alchemist (Xe-HPG). Однако реализации различаются, и возможности кодирования могут иметь заметные различия.

"Разработанный для поддержки строгих требований профессиональных создателей контента, NVENC сохраняет качество видео с более высокой точностью, чем конкурирующие кодировщики. Пользователи GeForce RTX могут транслировать изображения более высокого качества с тем же битрейтом, что и продукты конкурентов, или кодировать с более низким битрейтом, сохраняя при этом такое же качество изображения", — заявили в NVIDIA.

NVIDIA показала кадр из игры для сравнения AMD RX 7900 XTX, Arc A770 и её RTX 4090 с кодировкой AV1 4K и 12 Мбит/с. Компания утверждает, что их кодировщик выдает изображения более высокого качества с тем же битрейтом:

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Графические процессоры NVIDIA RTX 40 используют кодировщик NVENC 8-го поколения, который обеспечивает кодирование в режиме до 8K60 (FPS) за счет разделения кадров на горизонтальные полосы на некоторых графических процессорах. При разрешении 4K он может обеспечить аналогичное качество видео при скорости 10 Мбит/с по сравнению с потоком H.264 при скорости 20 Мбит/с. В целом NVIDIA утверждает, что кодирование AV1 обеспечивает примерно на 40% лучшую эффективность кодирования.