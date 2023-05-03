Microsoft готовится улучшить функции безопасности Windows 11 и обновить файловую систему по умолчанию с помощью более надежного и эффективного решения. Разработчики компании независимо работают над двумя новыми функциями — перекодированием ядра в Rust и использованием ReFS вместо NTSF в качестве файловой системы по умолчанию.
реклама
Microsoft работает над улучшением функций безопасности Windows 11, интегрируя Rust в ядро. Как поясняет Wired, Rust — это безопасный для памяти язык, известный своей защитой, подобно таким языкам, как Java. Он предназначен для предотвращения случайного доступа программ к непреднамеренным данным из памяти компьютера.
На конференции BlueHat IL 2023 Дэвид Уэстон, вице-президент Microsoft по корпоративной безопасности и безопасности ОС, подтвердил планы компании использовать Rust в ядре Windows 11. По его словам интеграция Windows и Rust стала ближе, чем когда-либо.
Microsoft планирует выпустить предварительную версию Windows 11 с частью кода ядра, переписанного на Rust. На данный момент основной целью является обеспечение совместимости и производительности. Это включает преобразование некоторых внутренних типов данных C++ в эквиваленты Rust.
Сейчас Microsoft добилась значительного прогресса, используя стандартные API-интерфейсы Rust, такие как Vec и Result, которые легче писать и понимать, чем их аналоги C++.
В то же время производительность перенесенного кода была отличной, без заметной разницы в приложениях Office, измеренной с помощью PCMark 10.
Интеграция Rust также повлекла за собой изменения в самом языке, добавив больше методов try_ для Vec. Хотя многие вызовы «небезопасного» кода для внешних функций все еще существуют, их количество уменьшается по мере переноса большего количества кода.
«Rust не может и не будет единственным решением для повышения безопасности памяти в Windows. Это отличный документ, в котором оцениваются различные подходы к тегированию памяти на основе ЦП», — сказал Дэвид Уэстон.
Интеграция Rust в ядро Windows 11 направлена на то, чтобы сделать операционную систему более безопасной и простой в обслуживании, а также раскрыть преимущества инструментов и улучшений производительности.
Еще одно изменение, уже замеченное в предварительной сборке Windows 11, направлено на замену NTFS на ReFS в качестве файловой системы по умолчанию при новых установках.
Microsoft создала отказоустойчивую файловую систему ReFS для замены файловой системы NTFS, но было невозможно установить пользовательские выпуски Windows 11 на ReFS. ReFS лучше NTFS во многих отношениях, включая потребности в хранении и работу с большими томами или пулами хранения.