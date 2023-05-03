Пока данное изменение есть в предварительной сборке Windows 11, и время её появления в финальных сборках пока неизвестно

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Microsoft готовится улучшить функции безопасности Windows 11 и обновить файловую систему по умолчанию с помощью более надежного и эффективного решения. Разработчики компании независимо работают над двумя новыми функциями — перекодированием ядра в Rust и использованием ReFS вместо NTSF в качестве файловой системы по умолчанию.

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Microsoft работает над улучшением функций безопасности Windows 11, интегрируя Rust в ядро. Как поясняет Wired, Rust — это безопасный для памяти язык, известный своей защитой, подобно таким языкам, как Java. Он предназначен для предотвращения случайного доступа программ к непреднамеренным данным из памяти компьютера.

На конференции BlueHat IL 2023 Дэвид Уэстон, вице-президент Microsoft по корпоративной безопасности и безопасности ОС, подтвердил планы компании использовать Rust в ядре Windows 11. По его словам интеграция Windows и Rust стала ближе, чем когда-либо.

Microsoft планирует выпустить предварительную версию Windows 11 с частью кода ядра, переписанного на Rust. На данный момент основной целью является обеспечение совместимости и производительности. Это включает преобразование некоторых внутренних типов данных C++ в эквиваленты Rust.

Сейчас Microsoft добилась значительного прогресса, используя стандартные API-интерфейсы Rust, такие как Vec и Result, которые легче писать и понимать, чем их аналоги C++.

В то же время производительность перенесенного кода была отличной, без заметной разницы в приложениях Office, измеренной с помощью PCMark 10.

Интеграция Rust также повлекла за собой изменения в самом языке, добавив больше методов try_ для Vec. Хотя многие вызовы «небезопасного» кода для внешних функций все еще существуют, их количество уменьшается по мере переноса большего количества кода.

«Rust не может и не будет единственным решением для повышения безопасности памяти в Windows. Это отличный документ, в котором оцениваются различные подходы к тегированию памяти на основе ЦП», — сказал Дэвид Уэстон.

Интеграция Rust в ядро Windows 11 направлена на то, чтобы сделать операционную систему более безопасной и простой в обслуживании, а также раскрыть преимущества инструментов и улучшений производительности.

Еще одно изменение, уже замеченное в предварительной сборке Windows 11, направлено на замену NTFS на ReFS в качестве файловой системы по умолчанию при новых установках.

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Microsoft создала отказоустойчивую файловую систему ReFS для замены файловой системы NTFS, но было невозможно установить пользовательские выпуски Windows 11 на ReFS. ReFS лучше NTFS во многих отношениях, включая потребности в хранении и работу с большими томами или пулами хранения.