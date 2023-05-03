Самая низкая стоимость флагманской видеокарты Nvidia сейчас в Германии, где её можно приобрести за 1644 евро

Компания NVIDIA решила еще больше снизить цену на свой флагманский графический процессор RTX 40. Это новая скидка после мартовской корректировки цен примерно на 40 евро. Графический ускоритель RTX 4090 Founders Edition теперь стоит 1769 евро, что на 9,2% ниже рекомендованной производителем розничной цены, установленной в 2022 году на уровне 1949 евро.

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Однако стоит отметить, что между странами ЕС есть некоторые расхождения. Французские или испанские покупатели могут увидеть цену 1789 евро или 1779 евро в своих магазинах, в то время как в Германии в настоящее время флагман от Nvidia можно купить за 1769 евро, что связано с самым низким значением НДС в 19%. Изменение цены, скорее всего, связано не с изменением ценовой политики NVIDIA, а скорее с ослаблением обменного курса американского доллара.

Ниже представлена динамика цены на GeForce RTX 4090 Founders Edition в Германии:

1949 евро - оригинальная рекомендованная розничная цена в 2022году;

€1859 (-4,6%) в феврале;

€1819 (-6,7%) в марте;

€1769 (-9,2%) в мае.

Ценообразование для видеокарт Founders Edition обычно изменяется немного позже, по крайней мере, по сравнению с тем, что предлагают партнеры Nvidia. RTX 4090 теперь можно найти всего за 1644 евро в Германии, так что это более чем на 300 евро дешевле, чем при запуске.

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NVIDIA очень не хотела снижать цену на свои флагманские серии RTX 4090/4080, но, учитывая стагнацию рынка, дальнейшая корректировка цен может быть неизбежной и продолжиться в ближайшей перспективе.