Теперь в названии буква "i" будет заменена на слово Ultra

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Компания Intel вскоре внесет некоторые изменения в свою линейку пользовательских процессоров. Сегодня стало известно, что буква «i» в названии потребительских продуктов, таких как Core i5, Core i7 и т. д., будет упразднена после выхода процессоров Meteor Lake 14-го поколения.

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Директор Intel Global Comms Бернард Фернандес подтвердил то же самое:«Да, мы вносим изменения в бренд, поскольку наша дорожная карта для клиентов находится на переломном этапе подготовки к предстоящему запуску наших процессоров MeteorLake. Мы предоставим более подробную информацию об этих захватывающих изменениях в ближайшие недели!»



В то время как Intel готовится к подробному рассказу об изменениях, просочившийся в сеть тест Ashes of the Singularity (AoTS) дает представление о том, чего ожидать.

Тест указывает на процессор Intel Core Ultra 5 1003H с 18 ядрами и 18 потоками, работающим в паре с 32 ГБ оперативной памяти. Судя по количеству ядер и потоков, можно предположить, что в данном конкретном тесте гиперпоточность была отключена. Встроенный графический процессор, который, вероятно, будет новым тайловым графическим процессором (tGPU), указан в утечке под названием Intel Graphics. Системе удается показать 22 кадра в секунду при настройках Normal в разрешении 1080p.

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Существующие в настоящее время названия процессоров Intel с буквой «i» применяются уже более десяти лет, и пользователям придется привыкать к обновленным обозначениям какое-то время.