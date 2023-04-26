Теперь официально стало известно, что новая серия смартфонов POCO выходит 9 мая

Xiaomi объявила о планах запуска серии POCO F5. Как ожидается, смартфоны POCO F5 будут включать базовую модель POCO F5 и POCO F5 Pro. Хотя компания еще не раскрыла никаких подробностей о POCO F5 Pro, фотографии POCO F5 Pro уже появились в сети. То же самое относится и к POCO F5, и оба они появились в Geekbench в последние несколько недель.

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POCO и Qualcomm намекнули на то, что стоит ждать от POCO F5. В частности, Qualcomm подтвердила, что POCO F5 будет использовать Snapdragon 7 Plus Gen 2, который дебютировал в Redmi Note 12 Turbo и Realme GT Neo5 SE. Основываясь на ранних тестах Snapdragon 7 Plus Gen 2 чипсет должен по производительности быть ближе к серии Snapdragon 8, чем Snapdragon 778G, которую он призван заменить.

Между тем тизеры POCO почти подтверждают, что POCO F5 представляет собой переименованный Redmi Note 12 Turbo. Напомню, что последний оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем, батареей емкостью 5000 мАч и тройной блок камер, включающий 64-мегапиксельную основную, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную и 2-мегапиксельную макрокамеры. В свою очередь POCO F5 Pro является ребрендингом Redmi K60 с меньшей батареей, чипсетом Snapdragon 8 Plus Gen 1, дисплеем с разрешением 1440p и еще одной основной камерой на 64 мегапикселя. POCO F5 и POCO F5 Pro будут запущены 9 мая.

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