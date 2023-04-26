Производителем SSD является компания Cigent Technology, а выход устройств хранения запланирован на май

Компания по обеспечению безопасности данных Cigent Technology анонсировала новую линейку твердотельных накопителей, которые, как утверждается, имеют встроенную технологию защиты от программ-вымогателей и защиты данных от шифрования вредоносными программами. Cigent Secure SSD+ считается первым в мире твердотельным накопителем, оснащенным встроенной защитой от программ-вымогателей.

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Cigent Technology занимается кибербезопасностью и защищает компании и частных лиц от программ-вымогателей нулевого дня и кражи данных. Компания впервые анонсировала свой новый самозащищающийся SSD в мае 2021 года, заявив, что ее технология может сделать данные невидимыми в случае обнаружения атаки. Для этого компания использует программное обеспечение под названием Dynamic Data Defense Engine, которое использует шифрование.

Что касается аппаратного обеспечения, то Cigent Secure SSD+ имеет выделенный микропроцессор на базе искусственного интеллекта, который использует машинное обучение для мониторинга активности диска и применяет усовершенствованные алгоритмы для предотвращения атак программ-вымогателей. Он имеет встроенные средства защиты для предотвращения отключения элементов управления безопасностью вредоносным программным обеспечением. В случае нарушения защиты и отключения элементов управления безопасностью Secure SSD+ скрывает все защищенные данные, делая их практически невидимыми и, следовательно, недоступными для атак. Cigent также обещает выпустить обновления, чтобы предотвратить клонирование, очистку или доступ к диску, если система загружается из альтернативной ОС.

В настоящее время Cigent Secure SSD+ поддерживает только ОС Windows, но компания сообщает, что поддержка Linux скоро появится. Что касается технических характеристик, то устройство имеет двусторонний форм-фактор M.2 2280 и должно быть установлено в качестве загрузочного диска в системе. Остальные характеристики, в том числе скорость чтения/записи, пока не уточняются, но, скорее всего, они станут известны ближе к запуску. Secure SSD+ будет доступен для покупки с мая 2023 года емкостью 480 ГБ, 960 ГБ и 1920 ГБ.

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В дополнение к новому твердотельному накопителю Cigent также предлагает, как было сказано, свое программное обеспечение для защиты данных. Компания заявляет, что ее Data Defense Secure Vault автоматически блокирует данные внутри самого устройства хранения, чтобы предотвратить несанкционированный доступ. Программное обеспечение безопасности также предлагает пользователям возможность перевести диск в режим только для чтения, чтобы предотвратить изменение, стирание или шифрование данных вредоносными программами. Кроме того настройка безопасности может активировать оповещение при обнаружении атаки, позволяя IT-отделу компании включать режим «Защита» на всех других устройствах в сети, даже если у них нет Secure SSD+.