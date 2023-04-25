Таким образом пользователям, предпочитающим мощные процессоры, стоит обратить внимание да модели других поколений

Вслед за вчерашними новостями о кэше L4 «Adamantine» в процессорах Meteor Lake появилась еще одна утечка информации. Инсайдер под ником Bionic_squash загрузил слайд из предположительно официального презентационного документа Intel, на котором показан небольшой выбор настольных процессоров Meteor Lake-S и Arrow Lake-S, а также обновленная серия Raptor Lake-S. Большинство недавних утечек указывают на варианты процессоров для ноутбуков линейки Intel Core четырнадцатого поколения, и мало что известно о линейки для настольных компьютеров. Это вызывает другие слухи о том, что Intel может не выпустить настольные чипы. Но судя по просочившейся диаграмме, семейство Meteor Lake-S все еще находится в разработке, и отраслевые эксперты считают, что выпуск продукта должен состояться позже в этом году.

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При внимательном рассмотрении диаграммы видно, что процессоры Meteor Lake-S для настольных ПК ограничены мощностью 35 и 65 Вт. Это означает, что линейки Core i3 и Core i5 являются единственными моделями для настольных компьютеров 14-го поколения. Любителям высокой производительности стоит обратить внимание на линейку Arrow Lake-S 15-го поколения, в которой есть производительные процессоры Core i7 и Core i9 мощностью до 125 Вт, или на обновленную линейку Raptor Lake, также предлагающую широкий спектр моделей от Core i3 до Core i9. Отраслевые эксперты немного озадачены перспективами Meteor Lake в секторе процессоров для настольных ПК, учитывая перекос в пользу моделей начального и среднего уровня.