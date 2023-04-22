Виновником проблемы является BIOS материнской платы и неправильная работа регулятора напряжения

На Reddit есть очень популярная ветка с процессором Ryzen 7 7800X3D. Но в ней не рассказывается о счастливом обладании данным чипом, потому что процессор, о котором идет речь, приказал долго жить. Ryzen 7 7800X3D внезапно сгорел, и на нем появился след от повреждения. К сожалению для этого пользователя, кроме процессора больше не работает и дорогая материнская плата.

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Похоже, этот случай не единичный, и у большинства подобных ему есть одна общая черта — материнская плата ASUS. Есть информация, что компания недавно удалила последнюю версию BIOS, возможно, чтобы избежать дальнейших проблем у пользователей. Однако поговаривают, что виноват механизм регулятора напряжения ASUS. У российского ютубера под ником Vik-Off недавно была аналогичная проблема с Ryzen 9 7950X3D на материнской плате ASUS ROG:

Интересно, что все ЦП, подвергшиеся внезапному выгоранию, имели дефект в одном и том же месте. Похоже, это именно то место, где расположен чиплет 3D V-Cache, поэтому слухи о большом напряжении, проходящем через этот чиплет, могут иметь основания для дальнейшего расследования.

И если говорить о расследованиях, то у истории на Reddit получился счастливый конец. Популярный ютубер GamersNexus предложил выкупить процессор у пользователя и выплатить за него полную розничную цену. Мало того, GamersNexus купит и процессор, и материнскую плату, поэтому счастливый пользователь сможет на эти деньги приобрести себе новый процессор и плату для него.

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