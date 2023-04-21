Кроме того в сети появилось первое игровое видео грядущей игры

В сети появился первый трейлер с демонстрацией игрового процесса проекта Immortals of Aveum. Видео показывает впечатляющую графику и геймплей этого фэнтезийного магического шутера от первого лица от Electronic Arts и Ascendant Studios. Издательство также опубликовала новое сообщение в блоге, в котором подробно рассказывается о технологии, используемой в игре, а также упоминаются требования нового проекта к компьютерному железу.

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Immortals of Aveum будет одной из первых игр высокого класса, которая использует новейшую версию игрового движка Unreal Engine 5.1 с впечатляющими физическими эффектами и графической составляющей практически неотличимой от реальности. Движок использует функции Nanite и Lumen UE 5.1, обновлённую геометрию полигонов и систему глобального освещения и отражений.

Помня о великолепной графике, следовало ожидать и высоких системных требований, предъявляемых игрой. Чтобы с комфортом поиграть в разрешении 1080p при 60 кадрах в секунду на минимальных настройках, пользователю придется иметь процессор не слабее Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 3700X, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту уровня GeForce RTX 2080 Super с 8 ГБ локальной памяти либо Radeon RX 5700XT. Тем кто хочет получить плавный игровой процесс с разрешением 1440p при 60 кадрах в секунду и рекомендуемых настройках потребуется процессор Intel Core i7-12700 или AMD Ryzen 7 5700X, не менее 16 ГБ оперативной памяти, а также графическая карта уровня GeForce RTX 3080 Ti 12 ГБ или AMD Radeon RX 6800 XT. Кроме того будущим игрокам потребуется освободить на накопителе 110 ГБ свободного пространства, при чем рекомендуется использовать твердотельный накопитель. Естественно работать игра будет только на 64-битной ОС Windows 10 или Windows 11.

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Выход игры ожидается в середине лета, 20 июля на персональных компьютерах и консолях последнего поколения: PlayStation 5 и Xbox Series X/S.