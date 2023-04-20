Компания собирается сотрудничать с другими организациями и использовать их новые материалы и технологии

В сети появилась информация, что исследователи Intel работают над новыми системами охлаждения чипов следующего поколения мощностью до 2000 Вт. Компания уже несколько лет назад активно поддерживал иммерсионное охлаждение. Тем не менее закон Мура и увеличение плотности чипов означают, что Intel сейчас занята адаптацией и улучшением своей технологии охлаждения с помощью «новых материалов и структур».

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Охлаждение является одним из главных аспектов, особенно в центрах обработки данных. Повышение эффективности охлаждения может существенно повлиять на прибыль оператора центра обработки данных. Мощные процессоры потребляют львиную долю электроэнергии, но исследования показывают, что на охлаждение приходится до 40% энергопотребления объекта. Кроме того улучшение охлаждения также может позволить чипам работать быстрее.

Intel заявляет, что будет тесно сотрудничать с компаниями, занимающимися инновационными технологиями охлаждения, которые «кажутся совершенно из области научной фантастики». В компании не называют имен, но чтение между строк дает представление о возможных партнерах Intel.

Одно из новых решений для охлаждения основано на технологии, «подобной трехмерным испарительным камерам, встроенным в радиаторы в форме коралла». Это намекает на сотрудничество с бельгийской компанией Diabatix, которая специализируется на радиаторах и охлаждающих пластинах, созданных с помощью программной платформы для генеративного проектирования. Результаты выглядят очень органично, как рост кораллов, а структуры обеспечивают сверхнизкое тепловое сопротивление.

Intel также упоминает, что у партнера есть технология, использующая «крошечные форсунки, регулируемые искусственным интеллектом, которые направляют холодную воду на горячие точки в чипе для отвода тепла». Технология очень похожа на ту, которую отстаивает дочерняя компания Массачусетского технологического института JetCool. Эта фирма также отвечает требованиям интегрированной технологии охлаждения кристаллов для «исключительной» производительности.

В своем блоге о потенциальных новых технологиях охлаждения Intel упоминает, что внимательно изучает технологии охлаждения, использующие трехмерные пароизоляционные камеры, современные материалы и покрытия. Эта работа «экзистенциально важна для нашего будущего», — сказал Теджас Шах, ведущий конструктор систем охлаждения группы Intel Super Compute Platforms.

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Охлаждение — это не только эффективность и экономия энергии. Intel утверждает, что новая технология охлаждения может позволить процессорам работать при более низких температурах и обеспечить увеличение производительности на 5-7% при той же мощности.