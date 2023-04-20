Однако это не новая модель GeForce RTX 3060 Ti Super, а название говорит лишь о применении трехвентиляторной системы охлаждения аналогичной линейке видеокарт Suprim

На сегодняшний день GeForce RTX 3060 Ti остается одной из лучших видеокарт для геймеров, поэтому неудивительно, что MSI не отказывается от нее. Компания выпустила новую модель GeForce RTX 3060 Ti Super 3X 8GD6X в обычном варианте и с заводским разгоном для китайского рынка.

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Хотя название может вызывать ассоциации с еще не выпущенной видеокартой, GeForce RTX 3060 Ti Super 3X 8GD6X — это обновленная GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X. В прошлом году Nvidia негласно обновила обычную GeForce RTX 3060 Ti, оснастив трехлетнюю видеокарту на базе графического процессора GA104 памятью новейшего стандарта GDDR6X. Но обзоры показали, что вариант GDDR6X лишь немного быстрее оригинала. Тем не менее обе версии продолжают существовать параллельно, хотя многие розничные продавцы перешли на более новую версию с GDDR6X.

GeForce RTX 3060 Ti Super 3X 8GD6X оснащена характерным кулером Suprim от MSI с яркой RGB-подсветкой. Как можно догадаться, Super 3X означает систему охлаждения с тремя вентиляторами. Раньше серия Suprim была эксклюзивной линейкой MSI только для топовых моделей, поэтому странно видеть ее на массовой карте GeForce RTX 3060 Ti. Единственное объяснение, которое можем найти, заключается в том, что у MSI большие запасы кулеров Suprim, нуждающиеся в реализации.

GeForce RTX 3060 Ti Super 3X 8GD6X работает на тактовой частоте до 1755 МГц, в то время как GeForce RTX 3060 Ti Super 3X 8GD6X OC достигает частоты 1845 МГц. Напомню, что эталонная GeForce RTX 3060 Ti работает с тактовой частотой 1665 МГц. Таким образом стандартная версия карты от MSI имеет тактовую частоту на 5,4% выше эталонной, тогда как версия OC демонстрирует прирост на 10,8%. Это достойный заводской разгон, но GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio 8GD6X уже предлагает потребителям ту же тактовую частоту. Однако GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio 8GD6X имеет размеры 323 x 140 x 56 мм, а GeForce RTX 3060 Ti Super 3X 8GD6X имеет размеры 335 x 140 x 62 мм. Благодаря большому кулеру Suprim видеокарта длиннее и толще, чем GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio 8GD6X.

GeForce RTX 3060 Ti Super 3X 8GD6X имеет TDP 265 Вт, как и у разогнанной модели. Это означает, что обеим видеокартам требуется два 8-контактных разъема питания PCIe для внешнего питания, а рекомендуемая минимальная мощность блока питания в 600 Вт никуда не делась.

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Дату выхода и стоимость GeForce RTX 3060 Ti Super 3X 8GD6X компания MSI пока не сообщила.