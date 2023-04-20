Новинка будет входить в состав мобильной рабочей станции HP ZBook FireFly 14 G10

Запуск APU AMD Phoenix на базе архитектуры Zen4 и RDNA3 ожидается к концу этого месяца. Помимо подтверждения того, что мобильный чип Zen4 задерживается, AMD не назвала точную дату выхода. Компания также не подтвердила существование серии Ryzen PRO 7000.

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Теперь выясняется, что есть как минимум два процессора из этой серии, включая Ryzen PRO 7940HS и PRO 7840HS. Это высокопроизводительные 8-ядерные процессоры для мобильных рабочих станций, которые опционально могут работать в паре с дискретным графическим ускорителем.

HP уже выпустила свои модель ноутбука ZBook FireFly 14 G10, оснащенную процессорами Intel Rocket Lake-P и Rocket Lake-HX. Эти ноутбуки можно получить в комплекте с графическим процессором для рабочих станций NVIDIA RTX A500. Спецификации систем AMD только ожидают полного раскрытия, но на официальной странице можно увидеть логотип AMD Radeon PRO Graphics, который подтверждает появление еще более мощных мобильных систем.

Новая утечка подтверждает, что будущие ноутбуки компании будет оснащены процессором Ryzen 7 PRO 7840HS с 8 ядрами и 16 потоками. Это первая утечка информации о тактовых частотах PRO версии чипов AMD Phoenix. Согласно данным, процессоры будут иметь базовую тактовую частоту 3,8 ГГц и разгоняться до 5,0 ГГц, но они должны легко достигать частоты до 5,1 ГГц, что соответствует характеристикам оригинальных не PRO версий чипов.

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Результат в 1846 баллов в одноядерном тесте Geekbench и 10421 баллом в многоядерном тесте не оставляет шансов конкурентам из стана Intel по уровню производительности. Но следует отметить, что в базе данных отсутствуют записи с системами Raptor Lake-HX.