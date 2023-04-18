В сети появились дополнительные спецификации ASUS ROG Ally вскоре после того, как портал VideoCardz опубликовал две утечки о грядущем игровом портативном устройстве тайваньской компании. По-видимому, впервые опубликованное пользователем @papayatop изображение, показанное ниже, взято со страницы ROG Ally на сайте компании. На данный момент характеристики дисплея устройства с разрешением 1080p и частотой 120 Гц уже известны, как и его пиковая яркость в 500 нит и значения времени отклика 7 мс.
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Кроме того Дэйв Ли и Линус Себастьян сообщили, что ROG Ally весит 608 г и имеет слот для карт памяти UHS-II MicroSD, а также твердотельный накопитель M.2 2230. Согласно изображению ROG Ally будет поставляться с твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe Gen4 емкостью 512 ГБ, а также с 16 ГБ двухканальной оперативной памяти LPDDR5. ASUS установит на консоль Windows 11 и Armoury Crate SE, который поможет переназначать клавиши и профили производительности в игре на лету.
Более того игровая консоль будет работать на процессоре серии Ryzen Z1, подробностей о которых ни AMD, ни ASUS на данном этапе не предоставили. Тем не менее, по слухам, Ryzen Z1 является специальной версией процессора Ryzen 7 7840U, который также скоро будет доступен в стандартной версии в консолях AOKZOE A1 Pro и AOKZOE A2. В настоящее время неизвестно, чем AMD Ryzen Z1 будет отличаться от своего аналога Ryzen 7 7840U. Что касается даты выхода, то появление консоли на прилавках магазинов ожидается в текущем квартале.