AMD Phoenix - это APU нового поколения для ноутбуков на базе архитектур Zen4 и RDNA3. Процессоры являются преемниками серии Ryzen 6000 под кодовым названием Rembrandt, основанной на обновленной архитектуре Zen3+. AMD отложила выпуск нового поколения APU, заявив, что перенести дату запуска необходимо, чтобы лучше согласовать свои действия с партнерами компании.
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Серия была впервые анонсирована на выставке CES 2023 в начале января, поэтому новые слухи о дате запуска 30 апреля выводят Phoenix на рынок почти через 4 месяца после презентации. А конкуренты не дремлют, и ноутбуки на платформе Intel Raptor Lake доступны уже 2 месяца.
Источник информации также утверждает, что Ryzen 7 7840U мощностью 15 Вт, будет запущен 1 мая, и весьма вероятно, что вся линейка APU Phoenix будет запущена в течение одной недели.
Интересно, что, несмотря на многочисленные утечки информации о маломощной серии Phoenix, AMD пока официально не раскрыла модельный ряд Ryzen 7040U. Компания упомянула, что появятся процессоры Zen4 мощностью 15 Вт, но до сих пор делилась спецификациями чипов.
На данный момент из утечек известно о девяти моделях Phoenix, входящих в линейки H, HS и U. Процессоры будут разделены по уровню TDP и тактовой частоте. Однако базовое количество ядер и характеристики встроенного графического процессора должны остаться неизменными.