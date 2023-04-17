Если информация верна, то выход процессоров состоится через 4 месяца после анонса

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

AMD Phoenix - это APU нового поколения для ноутбуков на базе архитектур Zen4 и RDNA3. Процессоры являются преемниками серии Ryzen 6000 под кодовым названием Rembrandt, основанной на обновленной архитектуре Zen3+. AMD отложила выпуск нового поколения APU, заявив, что перенести дату запуска необходимо, чтобы лучше согласовать свои действия с партнерами компании.

реклама

Серия была впервые анонсирована на выставке CES 2023 в начале января, поэтому новые слухи о дате запуска 30 апреля выводят Phoenix на рынок почти через 4 месяца после презентации. А конкуренты не дремлют, и ноутбуки на платформе Intel Raptor Lake доступны уже 2 месяца.

Источник информации также утверждает, что Ryzen 7 7840U мощностью 15 Вт, будет запущен 1 мая, и весьма вероятно, что вся линейка APU Phoenix будет запущена в течение одной недели.

Интересно, что, несмотря на многочисленные утечки информации о маломощной серии Phoenix, AMD пока официально не раскрыла модельный ряд Ryzen 7040U. Компания упомянула, что появятся процессоры Zen4 мощностью 15 Вт, но до сих пор делилась спецификациями чипов.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

На данный момент из утечек известно о девяти моделях Phoenix, входящих в линейки H, HS и U. Процессоры будут разделены по уровню TDP и тактовой частоте. Однако базовое количество ядер и характеристики встроенного графического процессора должны остаться неизменными.