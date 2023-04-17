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AMD Ryzen 7040 Phoenix будут запущены 30 апреля
Если информация верна, то выход процессоров состоится через 4 месяца после анонса
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 AMD Phoenix - это APU нового поколения для ноутбуков на базе архитектур Zen4 и RDNA3. Процессоры являются преемниками серии Ryzen 6000 под кодовым названием Rembrandt, основанной на обновленной архитектуре Zen3+. AMD отложила выпуск нового поколения APU, заявив, что перенести дату запуска необходимо, чтобы лучше согласовать свои действия с партнерами компании.

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 Серия была впервые анонсирована на выставке CES 2023 в начале января, поэтому новые слухи о дате запуска 30 апреля выводят Phoenix на рынок почти через 4 месяца после презентации. А конкуренты не дремлют, и ноутбуки на платформе Intel Raptor Lake доступны уже 2 месяца.

 Источник информации также утверждает, что Ryzen 7 7840U мощностью 15 Вт, будет запущен 1 мая, и весьма вероятно, что вся линейка APU Phoenix будет запущена в течение одной недели.

 Интересно, что, несмотря на многочисленные утечки информации о маломощной серии Phoenix, AMD пока официально не раскрыла модельный ряд Ryzen 7040U. Компания упомянула, что появятся процессоры Zen4 мощностью 15 Вт, но до сих пор делилась спецификациями чипов.

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 На данный момент из утечек известно о девяти моделях Phoenix, входящих в линейки H, HS и U. Процессоры будут разделены по уровню TDP и тактовой частоте. Однако базовое количество ядер и характеристики встроенного графического процессора должны остаться неизменными.

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