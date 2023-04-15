Однако точной даты и стоимости консоли компания ещё не раскрыла

ASUS похоже в серьез нацелена на завоевание рынка игровых портативных устройств. Консоль ROG Ally, пожалуй, стала самым интересным игровым продуктом, анонсированным в этом месяце, а теперь подтвержден её выпуска по всему миру. Компания также намекает, что запуск ROG Ally может произойти раньше, чем все ожидают.

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Консоль Ally представляет собой портативное устройство с 7-дюймовым экраном с разрешением 1080p и частотой 120 Гц, на котором можно запускать игры для Windows. Устройство считается будущим конкурентом Steam Deck, оснащенным специализированным APU AMD с архитектурами ЦП Zen2 и GPU RDNA2. Ожидается, что Ally обеспечит вдвое большую производительность при том же пределе мощности 35 Вт и на 50% лучшую частоту кадров в режиме 15 Вт.

Ожидания должны быть оправданы, объясняет ютубер The Phawx, эксперт по портативным играм. Учитывая переход на архитектуры Zen4 и RDNA3, производительность, несомненно, будет лучше, чем у консолей с чипами Zen2 и Zen3. Однако разнообразие игр для Windows, некоторые из которых в большей степени зависят от процессора или графического процессора, не всегда приводит к соответствующему увеличению частоты кадров. Естественно, успех новинки будет не в последнюю очередь зависеть от цены.

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Чтобы добиться успеха, консоль ROG Ally также должна иметь справедливую стоимость. Ходят слухи, что консоль должна выйти в этом квартале по цене около 650 долларов. Однако сама компания ASUS еще не раскрыла полные характеристики, дату выпуска и цены на игровое устройство.