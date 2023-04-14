Скидки от партнеров вполне приличные, учитывая также бесплатную копию игры The Last of Us Part 1

Компания AMD решила после релиза RTX 4070 предоставить потенциальным покупателям скиду на свои видеокарты Radeon RX 6950 XT и RX 6800 XT предыдущего поколения.

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Все началось со вчерашнего поста, описывающего преимущества большего объема видеопамяти, который есть у большинства карт AMD, в то время, когда индустрия видеоигр использует текстуры кинематографического качества, сложные шейдеры и высокие разрешения.

Теперь некоторые карты AMD внезапно стали дешевле, чем несколько дней назад. Портал Videocardz заметил, что Phantom Gaming Radeon RX 6950 XT от Asrock подешевела с 679 до 629 долларов на Newegg. Но благодаря промо-коду со скидкой 20 долларов покупатели могут получить карту всего за 609 долларов, что всего на 10 долларов больше, чем рекомендованная производителем розничная цена RTX 4070. Кроме того при покупке карты также прилагается бесплатный подарок в виде кода для The Last of Us Part 1 стоимостью 60 долларов.

Еще одна карта Asrock Radeon RX 6800 XT Phantom Gaming, доступна по цене в 539 долларов. Она также поставляется с бесплатной копией The Last of Us. Этот менее мощный графический ускоритель AMD выдает 63 кадра в секунду в этой игре с теми же настройками.

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Пока неясно, заставят ли скидки людей выбрать продукцию AMD. Что касается производительности, то RTX 4070 в среднем она составляет 175 кадров в секунду в 13 играх с разрешением 1080p, что немного опережает более дешевую RX 6800 XT и на 16 кадров в секунду медленнее, чем показывает RX 6950 XT. Тем не менее карта Nvidia имеет поддержку DLSS 3.0, а также с улучшенную производительность трассировки лучей.