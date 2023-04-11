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OPPO Find X6 Pro стал лучшим в мире камерофоном
Такую оценку новый OPPO Find X6 Pro получил в рейтинге DxOMark
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 OPPO Find X6 Pro впечатлил индустрию камер для смартфонов своим выдающимся показателем изображения DxOMark, равным 153, обеспечив ему первое место среди смартфонов с самым высоким рейтингом DxOMark. Телефон превзошел Honor Magic5 Pro и Huawei Mate 50 Pro, которые до сих пор были главными претендентами на лидерство.

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 Эксперты DxOMark высоко оценили OPPO Find X6 Pro за его сбалансированную и исключительную производительность во всех аспектах фотографии, таких как видео, зум и боке. Точная экспозиция камеры, отличный баланс шума были провозглашены прорывом в мобильной фотографии.

 Более того, DxOMark отметил, что OPPO Find X6 Pro исключительно хорошо показал себя в сценах съёмки при слабом освещении, набрав самые высокие баллы среди всех смартфонов. Модуль камеры с большим сенсором в телефоне помогает сохранять детали сцены при любых условиях освещения, контролируя шум и обеспечивая хорошее качество изображения как днем, так и ночью.

 Выдающейся особенностью OPPO Find X6 Pro является его система из трех камер, включая 1/1,56-дюймовый сверхчувствительный перископный телеобъектив, 1-дюймовый большой широкоугольный объектив и сверхширокоугольный объектив. Все три объектива обладают самой высокой в отрасли светочувствительностью, что обеспечивает пользователям впечатляющие снимки.

 Кроме того в OPPO Find X6 Pro используется новая технология фотонной матрицы, которая улучшает динамический диапазон светлых и темных тонов в восемь раз по сравнению с традиционной технологией, что приводит к естественным светлым и темным тонам.

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 Несмотря на впечатляющие достижения, DxOMark отметил, что у телефона иногда экспозиция на фотографиях и видео нестабильна, это иногда приводит к неестественному изображению цвета кожи. Тем не менее OPPO Find X6 Pro остается отличным выбором для тех, кто ищет лучшую камеру в смартфоне, доступную на рынке.

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#смартфоны #oppo #смартфоны oppo #oppo find x6 pro
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