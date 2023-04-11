OPPO Find X6 Pro впечатлил индустрию камер для смартфонов своим выдающимся показателем изображения DxOMark, равным 153, обеспечив ему первое место среди смартфонов с самым высоким рейтингом DxOMark. Телефон превзошел Honor Magic5 Pro и Huawei Mate 50 Pro, которые до сих пор были главными претендентами на лидерство.
реклама
Эксперты DxOMark высоко оценили OPPO Find X6 Pro за его сбалансированную и исключительную производительность во всех аспектах фотографии, таких как видео, зум и боке. Точная экспозиция камеры, отличный баланс шума были провозглашены прорывом в мобильной фотографии.
Более того, DxOMark отметил, что OPPO Find X6 Pro исключительно хорошо показал себя в сценах съёмки при слабом освещении, набрав самые высокие баллы среди всех смартфонов. Модуль камеры с большим сенсором в телефоне помогает сохранять детали сцены при любых условиях освещения, контролируя шум и обеспечивая хорошее качество изображения как днем, так и ночью.
Выдающейся особенностью OPPO Find X6 Pro является его система из трех камер, включая 1/1,56-дюймовый сверхчувствительный перископный телеобъектив, 1-дюймовый большой широкоугольный объектив и сверхширокоугольный объектив. Все три объектива обладают самой высокой в отрасли светочувствительностью, что обеспечивает пользователям впечатляющие снимки.
Кроме того в OPPO Find X6 Pro используется новая технология фотонной матрицы, которая улучшает динамический диапазон светлых и темных тонов в восемь раз по сравнению с традиционной технологией, что приводит к естественным светлым и темным тонам.
Несмотря на впечатляющие достижения, DxOMark отметил, что у телефона иногда экспозиция на фотографиях и видео нестабильна, это иногда приводит к неестественному изображению цвета кожи. Тем не менее OPPO Find X6 Pro остается отличным выбором для тех, кто ищет лучшую камеру в смартфоне, доступную на рынке.