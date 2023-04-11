Как понятно из названия речь идет о профессиональной модели нового поколения на архитектуре RDNA 3

Выпуск новых графических карт AMD для настольных ПК многих не впечатлил. После игровых графических ускорителей серии Radeon RX 7900, AMD ничего не сказала о более доступных моделях как для геймеров, так и для профессионалов. Уже начался второй квартал 2023 года, но следующий выпуск видеокарт на архитектуре RDNA3 даже не заявлялся. Однако вскоре это может измениться, поскольку в сети была замечена новая видеокарта для настольных ПК.

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Хорошая новость заключается в том, что она может получить флагманский графический процессор Navi 31, плохая новость заключается в том, что это не игровая карта. В базе данных тестов PugetBench есть запись с графическим ускорителем Radeon Pro W7900. Это название сразу же подтверждает, что новая модель относится к серии карт для рабочих станций Pro 7000, которая еще официально не анонсирована. Более того, поскольку это модель x900, то грядущая новинка должна быть высокопроизводительным представителем линейки.

В текущую серию AMD Radeon PRO 6000 входят модели W6900X и W6800, но первая была эксклюзивной для систем Apple. Маловероятно, что перечисленные на изображении выше системные характеристики (Core i7-12700K и Z690 AORUS Master) относятся к продукции Apple, поэтому есть вероятность, что речь идет о карте для рабочей станции Radeon Pro W7900, которая не будет эксклюзивной для Mac Pro.

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С оценкой графического процессора в 135,3 балла Radeon Pro W7900 примерно на 15% медленнее, чем игровая Radeon RX 7900 XTX, и на 9% медленнее, чем GeForce RTX 4080. Однако этот тест не дает нам полной картины. Графический ускоритель Radeon Pro W6800 последнего поколения предлагал память EEC и поддержку до 6 дисплеев. Эти функции недоступны на игровых моделях Radeon RX.