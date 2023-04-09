Подробностей о характеристиках смартфона пока мало, но предполагается, что он получит новейший флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm

12 апреля ZTE проведет мероприятие Industry Terminal Summit и запуск своих новых продуктов, а смартфон Axon 50 Ultra станет звездой представления. В отличие от прошлогоднего Axon 40 Ultra, который мог похвастаться технологией камеры под дисплеем, в новом смартфоне будет установлена обычная селфи-камера, расположенная в отверстии экрана. Вместо этого он принесет набирающую популярность функцию, которая вызывает ажиотаж в отрасли — спутниковую связь.

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Первоначально Axon 50 Ultra будет запущен в Китае, а основное мероприятие запланировано на 12 апреля. Телефон будет отображать редактируемые сообщения спутниковой связи BeiDou и позиционируется как первый безопасный смартфон 5G с поддержкой SATCOM. Это позволит пользователям отправлять сообщения и информацию о местоположении, даже если нет покрытия сигнала наземной сети.

Спутниковая связь — это относительно новая функция, впервые появившаяся в смартфоне Huawei Mate 50 появилась в сентябре. Вскоре после этого Apple также представила данную функцию в своих последних смартфонах iPhone 14 Pro. Ходили слухи, что Samsung также присоединится к тенденции, но корейская компания решила не участвовать в гонке, заявив, что будет ждать, пока технология созреет.

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Ожидается, что смартфон ZTE будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 2. Дисплей телефона будет изогнут, но получит острые углы корпуса. Тизерное изображение также показывает, что кнопки регулировки громкости и питания будут расположены на правом краю, а левая останется пустой.