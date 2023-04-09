Для обычных пользователь такое снижение будет незначительным, но игрокам, желающим получить максимальную производительность, следует обратить внимание на более дорогим материнские платы

Комбинация высокопроизводительного игрового процессора и материнской платы начального уровня может стать наиболее распространенной, фактически это была одна из рекомендуемых конфигураций AMD. Тем не менее чипсет A620 не является премиальным, поэтому он вряд ли будет использоваться заядлыми игроманами. A620 предназначен для сегмента начального уровня, особенно если рассматривать 65-ваттные процессоры Ryzen 7000.

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Однако некоторые материнские платы A620 имеют более мощный VRM, и производители материнских плат подтвердили, что эти модели будут поддерживать процессоры с TDP выше рекомендуемых 65 Вт.

Именно такая плата A620 начального уровня и high-end X670 были протестированы совместно с процессором Ryzen 7 7800X3D. Обе системы использовали память DDR5-6000. Тестировщик использовал материнскую плату Gigabyte A620 Gaming X с воздушным охлаждением, а позже сравнил эти данные с тем, что было достигнуто на платформе X670.

Различия начинаются с игровых тактовых частот, X670 действительно обеспечивает большую мощность для процессора, который работает на частоте от 4,8 до 4,9 ГГц. Тот же процессор на платформе A620 имеет тактовые частоты от 4,4 до 4,6 ГГц, что, несомненно, влияет на производительность. Во время циклического теста Cinebench мощность процессора колебалась около 81 Вт на платформе A620, в то время как плата X670 показала почти постоянную мощность 95 Вт. Однако, как показано ниже, эта разница в синтетических тестах составляет 5%, а в играх и того меньше - 3%.

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Несмотря на небольшую разницу, геймерам, желающим иметь полное удовлетворение от обладания мощными компонентами, вероятно, следует обратить внимание на чипсет B650, который является идеальной золотой серединой. Некоторые материнские платы на чипсете B650 стоят всего на 25-50 долларов дороже, но в этом случае пользователи получают официальную поддержку процессоров с TDP более 65 Вт и интерфейса PCIe Gen5 для системы хранения данных.