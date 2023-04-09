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Китайская компания Loongson представила новый 32-ядерный процессор 3D5000
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 Китайская компания Loongson выпустила новый процессор 3D5000 для центров обработки данных и облачных вычислений. MyDrivers сообщил, что новый 32-ядерный процессор обеспечивает в 4 раза более высокую производительность, чем конкурирующие процессоры Arm.

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 3D5000 по-прежнему использует оригинальную архитектуру LoongArch и набор команд Loongson (ISA) 2020 года. Ранее производитель микросхем твердо придерживался MIPS. Однако в конце концов Loongson построил LoongArch с нуля с единственной целью — не быть зависимым от иностранных технологий при разработке своих процессоров. LoongArch — это RISC ISA, аналогичный MIPS или RISC-V.

 Процессор 3D5000 имеет 32 ядра LA464, работающих на частоте 2 ГГц. 32-ядерный процессор оснащен 64 МБ кэш-памяти L3, поддерживает восьмиканальную память DDR4-3200 ECC и до пяти интерфейсов HyperTransport (HT) 3.0. Он также поддерживает динамическую регулировку частоты и напряжения. Официально 3D5000 имеет TDP 300 Вт, однако в компании заявили, что типичное энергопотребление составляет около 150 Вт или примерно 5 Вт на ядро.

 Loongson 3D5000 построен с использованием чиплетов, поскольку Loongson соединил два 16-ядерных процессора 3C5000. Компания Loongson разработала серверную модель 3C5000, чтобы конкурировать с архитектурами AMD Zen и Zen+. Новый 3D5000 имеет размер 75,4 x 58,5 x 7,1 мм и устанавливается в специальный разъем LGA4129.

 Процессор поддерживает конфигурации 2P и 4P, поэтому компания Loongson выпустила специальную микросхему 7A2000 для управления связью между чипами и другими компонентами. По словам разработчика чипа, 7A2000 до 400% быстрее, чем предыдущее поколение контроллеров.

 Согласно предоставленным Loongson цифрам, 3D5000 набирает более 425 баллов в SPEC CPU, а также обеспечивает более 1 терафлопс производительности FP64, что до 4 раз выше, чем у обычных ядер Arm. Между тем, потоковая производительность процессора с восемью каналами памяти DDR4-3200 достигает отметки в 50 ГБ.

 В то время как производительность не является сильной стороной 3D5000, с безопасностью у 32-ядерного процессора должно быть всё в порядке. Чип якобы имеет специальный механизм для защиты от таких уязвимостей, как Meltdown или Spectre. Чип также имеет свой платформенный модуль (TPM), поэтому он не зависит от внешнего решения. Кроме того согласно отчету MyDrivers Loongson 3D5000 также поддерживает секретный национальный алгоритм со встроенным модулем безопасности, который обеспечивает превосходную эффективность шифрования и дешифрования выше 5 Гбит/с.

 Помимо Loongson 3D5000 и 7A2000, компания также анонсировала контроллер управления платой 2K050, оснащенный ядрами LA264 с частотой 500 МГц, интегрированным 2D GDP, поддержкой 32-разрядной памяти DDR3 и выходным сигналом с разрешением 1080p при частоте 60 Гц.

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 Конечно процессор Loongson 3D5000 не идет ни в какое сравнение с процессорами AMD EPYC Genoa или Intel Sapphire Rapids Xeon. Речь никогда не шла о победе над этими конкурентами, а лишь о стремлении к самодостаточности. К сожалению из-за продолжающихся санкций США Loongson внесен черный список, что, вероятно, повлияло на некоторые планы компании.

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#китайские процессоры #loongson #loongson 3d5000
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