Microsoft непреднамеренно подтвердила выпуск значительного обновления Windows 11, получившего название "Moment 3", запуск которого ожидается в мае или июне этого года. Объявление было сделано на просочившейся в сеть странице поддержки для предстоящего обновления версии 22H2 "Moment 2", которое также показало отображение секунд в часах панели задач, изначально предназначенное для "Moment 2", была отложена до "Moment 3".
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Другие интересные новшества, которые, как ожидается, появятся в "Moment 3", включают функцию «Клавиши доступа» в проводнике, позволяющую пользователям легко запускать сочетания клавиш.
Кроме того функция живого дампа ядра в диспетчере задач позволит разработчикам и пользователям более эффективно диагностировать проблемы. Меню «Пуск» также претерпело небольшое изменение: параметр «Рекомендуемые» был переименован в «Для вас».
Одним из наиболее важных дополнений является возможность копировать коды 2FA из уведомлений и вставлять их непосредственно в приложения или веб-браузеры, что аналогично функции уведомлений Android. Функция живых субтитров также получит улучшения, а голосовой доступ теперь будет поддерживать больше языков, работать быстрее и лучше.
Хотя "Moment 3" все еще находится в стадии разработки, новые интересные функции дают представление о том, что пользователи могут ожидать от предстоящего обновления. Решение Microsoft перейти на более частый выпуск обновлений в Windows 11 демонстрирует ее стремление постоянно улучшать операционную систему. По мере того как в предварительных сборках появляется больше изменений, пользователи могут рассчитывать на еще лучший опыт работы с Windows 11.