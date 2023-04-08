Выход обновления ожидается ближе к лету, ориентировочно в мае или июне

Microsoft непреднамеренно подтвердила выпуск значительного обновления Windows 11, получившего название "Moment 3", запуск которого ожидается в мае или июне этого года. Объявление было сделано на просочившейся в сеть странице поддержки для предстоящего обновления версии 22H2 "Moment 2", которое также показало отображение секунд в часах панели задач, изначально предназначенное для "Moment 2", была отложена до "Moment 3".

реклама

Другие интересные новшества, которые, как ожидается, появятся в "Moment 3", включают функцию «Клавиши доступа» в проводнике, позволяющую пользователям легко запускать сочетания клавиш.

Кроме того функция живого дампа ядра в диспетчере задач позволит разработчикам и пользователям более эффективно диагностировать проблемы. Меню «Пуск» также претерпело небольшое изменение: параметр «Рекомендуемые» был переименован в «Для вас».

Одним из наиболее важных дополнений является возможность копировать коды 2FA из уведомлений и вставлять их непосредственно в приложения или веб-браузеры, что аналогично функции уведомлений Android. Функция живых субтитров также получит улучшения, а голосовой доступ теперь будет поддерживать больше языков, работать быстрее и лучше.

рекомендации Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Остатки 4070 Ti за 80 тр в Регарде - успей 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Хотя "Moment 3" все еще находится в стадии разработки, новые интересные функции дают представление о том, что пользователи могут ожидать от предстоящего обновления. Решение Microsoft перейти на более частый выпуск обновлений в Windows 11 демонстрирует ее стремление постоянно улучшать операционную систему. По мере того как в предварительных сборках появляется больше изменений, пользователи могут рассчитывать на еще лучший опыт работы с Windows 11.