Новое устройство должно значительно снизить задержки и уменьшить плотность потока данных при сохранении высокого качества изображения

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

На глобальном рынке видео в настоящее время доминируют сервисы потокового вещания, и поставщикам контента нужна аппаратные средства, способные эффективно управлять этими сервисами. AMD предлагает этим компаниям новый специализированный чип.

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AMD официально представила свой новый графический продукт для рынка центров обработки данных. Alveo MA35D — это медиаускоритель, построенный на специализированной архитектуре ASIC с блоком обработки видео (VPU), предназначенным для потоковой передачи мультимедиа высокой плотности с ультра низкой задержкой. По мнению AMD, Alveo MA35D должен обеспечить значительные преимущества для нового класса потоковых приложений с малой задержкой при одновременном снижении затрат на инфраструктуру.

По заявлению AMD, VPU Alveo MA35D предназначен для «ускорения всего видеоконвейера». Плата может выполнять все задачи по обработке видео в рамках выделенного VPU, поэтому передача данных между CPU и ускорителем сведена к минимуму. Таким образом, общая задержка значительно снижается, а плотность каналов может быть увеличена до 32 потоков в режиме 1080p60, 8 потоков в 4Kp60 или 4 потоков в 8Kp30 на карту.

Плата Alveo MA35D обеспечивает в 4 раза более высокую плотность каналов и в 4 раза меньшую максимальную задержку в 4K по сравнению с предыдущим поколением Alveo U30, обеспечивая в 1,8 раза большую эффективность сжатия при достижении того же показателя VMAF. VMAF — широко используемый объективный показатель качества видео, разработанный Netflix.

Новая медиа-платформа AMD обеспечивает поддержку самых популярных видеокодеков (H.264 и H.265), а также поддерживает кодек AV1 следующего поколения, обеспечивающий снижение объема передачи данных до 52% для существенной экономии пропускной способности при таком же качестве видео. По словам главы Alliance for Open Media Мэтта Фроста, новая карта расширения Alveo MA35D является важным шагом в создании «полноценной экосистемы для поддержки бесплатных видеоустройств, продуктов и услуг высокой четкости».

Как диктуют последние технологические тенденции, Alveo MA35D также оснащен встроенным процессором искусственного интеллекта, предназначенным для повышения качества работы. «Интеллектуальный видеоконвейер», поддерживаемый модулем ИИ, постоянно оценивает контент кадр за кадром для динамической настройки параметров кодировщика и улучшения воспринимаемого визуального качества при минимизации битрейта.

По словам AMD Alveo MA35D был разработан, чтобы помочь компаниям максимизировать количество каналов на сервер при минимальных затратах энергии и пропускной способности на поток. Стоечный сервер высотой 1U, оснащенный 8 платами, может передавать до 256 каналов в режиме 1080p60 при мощности 1 Вт на поток, обеспечивая значительную эффективность сервера.

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Медиа-ускорители Alveo MA35D сейчас находятся на стадии тестирования, а первые поставки устройства ожидаются в третьем квартале текущего года. Платформа поставляется с полным комплектом для разработки программного обеспечения (SDK) с открытым исходным кодом, который поддерживает широко используемые видеофреймворки, такие как FFmpeg и Gstreamer.