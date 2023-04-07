Различные модели карт будут отличаться подсистемой питания, мощностью, а значит и производительностью

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

Сегодня на просторы Всемирной паутины попали официальные рендеры GeForce RTX 4070 от MSI. Портал VideoCardz обнаружил и показал изображения графических карт MSI RTX 4070 Gaming X Trio и Ventus 3X OC. На четких изображениях показаны различные ракурсы будущих видеокарт для настольных ПК с тремя вентиляторами, а также их упаковка.

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Те, кто знаком с продукцией MSI, знают, что линейка Gaming X предлагает более качественную систему охлаждения, чем линейка Ventus. Тем не менее фотографии видеокарт показывают дополнительный уровень дифференциации. Модель Gaming X Trio имеет один 16-контактный разъем питания, а модель Ventus 3X OC имеет 8-контактный разъем более старого типа для дополнительного питания.

Аналогичная ситуация с разъемами питания наблюдалась в недавней утечке видеокарт Gigabyte RTX 4070. Эта разница связана с тем, что предполагается разделение на премиальные модели мощностью 225 Вт и более дешевые модели с большей вероятностью соответствующие MSRP в 599 долларов мощностью около 200 Вт. Возможно более слабые карты серии Ada Lovelace(RTX 4050/RTX 4060) вообще не получат вариантов с 16-контактыми разъемами питания.

В более раннем списке EEC предполагалось, что линейка MSI RTX 4070 будет включать следующие модели:

GeForce RTX 4070 VENTUS 3X 12G;

GeForce RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC;

GeForce RTX 4070 VENTUS 3X 12G OC;

GeForce RTX 4070 VENTUS 2X 12G;

GeForce RTX 4070 GAMING X TRIO 12G;

GeForce RTX 4070 GAMING TRIO 12G;

GeForce RTX 4070 SUPRIM X 12G.

Важно отметить, что GeForce RTX 4070, как ожидается, будет использовать ту же подсистему памяти объемом 12 ГБ, что и старшая модель RTX 4070 Ti. Таким образом она вполне может пополнить ряды лучших видеокарт. В поколении RTX 40 все настольные видеокарты ниже этой модели, вероятно, будут иметь 8 ГБ видеопамяти или меньше, а также 128-битную шину памяти. Это будет значительный шаг назад для линейки GeForce, поскольку видеокарты RTX 2060 и RTX 3060 предлагались с 12 ГБ видеопамяти.

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Nvidia и её партнеры должны официально выпустить свои настольные видеокарты RTX 4070 в следующий четверг, 13 апреля. Бюджетные модели должны стоить не дороже 599 долларов.