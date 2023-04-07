GPU Xclipse X940 получит 12 CU, поддержку трассировки и будет основан на графическом процессоре Radeon 680M

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Samsung не раз заявляла, что продолжит сотрудничество с AMD в разработке мобильных графических процессоров, несмотря на то, что Exynos 2200 не оправдал ожиданий. Несмотря на то, что Xclipse 920 был построен по 4-нанометровому техпроцессу Samsung Foundries, ему удалось превзойти Adreno 730 Snapdragon 8 Gen 1. Samsung выпустила пресс-релиз, в котором говорится, что сотрудничество с AMD продолжится.

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Соджун Ли, исполнительный вице-президент в Samsung, говорит, что обе компании будут работать вместе над разработкой передовых графических решений для мобильных устройств. Это соответствует более ранним слухам о том, что Samsung начнет разработку графических процессоров собственными силами. Вышеупомянутое соглашение поможет Samsung лицензировать компоненты AMD.

Кроме того слухи о Exynos 2400 и его графическом процессоре Xclipse X940 начали набирать обороты на южнокорейских технических форумах. Флагманский графический процессор содержит 6 WGP (12 CU), поддерживает трассировку лучей на аппаратном уровне и основан на графическом процессоре Radeon 680M, установленном в некоторых моделях Ryzen. Если эти характеристики верны, то Xclipse X940 может легко превзойти графические процессоры Qualcomm Adreno, которые, по иронии судьбы, также основаны на Radeon.

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Расширенное сотрудничество Samsung с AMD может также коснуться продуктов среднего класса, таких как Exynos 1380. На данный момент Samsung использует графические процессоры Arm Mali, но при наличии достаточного времени и ресурсов компания может иметь один продукт среднего класса на базе Radeon для всех сегментов.