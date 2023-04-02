Также появилось подтверждение стоимости NVIDIA GeForce RTX 4070 в 599 долларов

Несколько дней назад появилась информация об окончательной розничной цене графической карты GeForce RTX 4070. Сегодня появилось подтверждение этого.

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NVIDIA подтверждает, что новинка будет основана на графическом процессоре AD104. На слайде спецификаций не упоминается количество ядер CUDA, но известно, что карта будет иметь 36 МБ кэш-памяти L2 (4070 Ti имеет 48 МБ). Это намного больше, чем у графических процессоров RTX 3070 Ti и RTX 3070 последнего поколения, у которых было всего 4 МБ.

С другой стороны, пропускная способность памяти будет ниже по сравнению с RTX 3070 Ti (504 ГБ/с против 608 ГБ/с). RTX 4070 будет иметь 12 ГБ памяти GDDR6X через 192-битный интерфейс с тактовой частотой памяти 21 Гбит/с. Однако, несмотря на более узкую шину, RTX 4070 получит более высокую пропускную способность.

Как видно из слайда RTX 4070 потребляет в среднем 186 Вт во время игровых сессий, что меньше, чем заявленные 200 Вт TDP. Этот показатель также ниже, чем среднее энергопотребление RTX 3070 Ti и RTX 3070.

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Цена RTX 4070 официально составляет 599 долларов и вряд ли изменится. Это та же цена, что и у RTX 3070 Ti, но на 100 долларов больше по сравнению с RTX 3070. За такую доплату игроки получат на 4 ГБ больше памяти, обновленные ядра RT и тензорные ядра, поддержку технологии DLSS3 и более продвинутое кодирование видео (AV1).