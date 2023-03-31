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ChatGPT спас жизнь собаке
ChatGPT смог правильно поставить диагноз после того, как ветеринары не смогли этого сделать
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 ChatGPT продолжает удивлять и одновременно пугать своими колоссальными возможностями искусственного интеллекта, поскольку люди продолжают находить разные варианты его использования каждый день. Использование бота для написания статей, выполнения домашних заданий или даже получения советов по построению личной жизни никого не удивляют. Теперь новейшей версии OpenAI ChatGPT4 удалось спасти жизнь собаки, поставив правильный диагноз ее состояния здоровья, когда даже ветеринары не смогли этого сделать.

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 Пользователь Twitter* под ником @peakcooper заявил, что ChatGPT спас жизнь его собаке, диагностировав заболевание крови, которое не смогли диагностировать даже ветеринары. Пользователь сообщил, что его бордер-колли Сасси страдал клещевым заболеванием и проходил лечение от него. Состояние собаки, казалось, улучшалось довольно хорошо, но через некоторое время симптомы начали ухудшаться, несмотря на назначенное лечение.

 Купер заметил, что десны питомца побледнели, и когда он отвез ее обратно к ветеринару, ее состояние стало еще хуже, чем раньше. Однако результаты на сопутствующие инфекции, связанные с клещевым заболеванием, оказались отрицательными. Состояние здоровья собаки продолжало ухудшаться, а ветеринар не мог понять, в чем дело.

 Владельцу питомца посоветовали подождать и посмотреть, как будет развиваться состояние его собаки. Однако Купер решил взять дело в свои руки и воспользоваться помощью детища OpenAI. Он очень подробно описал медицинскую диагностику Сасси для в GPT4.

 Искусственный интеллект предположил, что результаты анализов Сасси могут быть связаны с различными основными заболеваниями, включая иммуноопосредованную гемолитическую анемию (ИМГА). Купер передал эту информацию другому ветеринару, и после нескольких анализов врач подтвердил правильность предположения ChatGPT4. При правильном лечении Сасси начала поправляться, и теперь она почти вернулась к своему обычному состоянию.

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*Twitter запрещен на территории России.

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