Несмотря на возраст игры, она остается вполне качественным проектом, а расширенная версия предлагает множество плюшек, включая улучшенную визуальную составляющую и множество дополнительного контента

Несмотря на то, что на данный момент оригинальной Dying Light уже почти семь лет, игра от Techland по-прежнему является отличным способов весело провести свободное время, сражаясь с зомби. Следует отметить, что поляки проделали блестящую работу по наполнению игры, что до сих пор делает её актуальной, несмотря на выход Dying Light 2. Тем кто не успел за предыдущие годы приобрести и опробовать оригинальную игру скоро предоставится такая возможность. Причем за это не придется ничего платить, так как вскоре игра появится в Epic Games Store.

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Компания Techland объявила, что Dying Light Enhanced Edition будет бесплатной на платформе с 6 по 13 апреля. Расширенная версия добавляет массу вкусностей в базовую игру, в том числе косметическое обновление и большой тайник с оружием, который значительно облегчает путешествие по игровым локациям. Сезонный абонемент на игру также включен в бесплатную раздачу. Он открывает новые области карты и добавляет новый многопользовательский режим.

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Те, кто приобретет игру в Epic Games Store, также получат дополнительные внутриигровые предметы, такие как «Последняя надежда», «Молот-генератор», чертеж лука Мертвого глаза, комплект «Набор для выживания» и снаряжение. Как и в случае со всеми раздачами EGS, игра останется у игроков после получения.