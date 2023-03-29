Кроме того компания раскрыла свои планы по серверным процесорам до 2025 года, представив дорожную карту на своем прошедшем вебинаре для инвесторов

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Во время вебинара для инвесторов центров обработки данных и искусственного интеллекта Intel подтвердила свои планы для конкуренции с предстоящими процессорами AMD EPYC под кодовым названием Bergamo, использующими архитектуру с высокой плотностью ядер, основанную на ядрах Zen4c.

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Компания разделит свои процессоры Xeon по архитектурам, оптимизированным для производительности и эффективности. До сих пор серия Intel Xeon включала только первый вариант. Процессоры Xeon на базе E-core обеспечат лучшую энергоэффективность.

В 2024 году Intel выпустит продукцию под кодовым названием Sierra Forest. Сегодня компания подтверждает, что процессоры в данной серии будут иметь до 144 эффективных ядер. По данным Intel, эта архитектура находится в «отличном состоянии» и должна быть запущена в производство первой половине 2023 года. Компания подтверждает свои планы использовать для этой архитектуры технологический процесс Intel 3.

Компания также сообщила, что Sierra Forest и Granite Rapids будут использовать одну и ту же платформу под кодовым названием «Birch Stream».

Кроме того Intel также подтверждает преемника Sierra Forest. Продукт под кодовым названием «Clearwater Forest» уже был предметом слухов, но теперь он перешел в статус официального. Эта архитектура должна быть запущена в 2025 году, и в ней будет использоваться техпроцесс Intel 18A. Это будет первый процессор Xeon, использующий данный техпроцесс.

Intel также раскрыла свои планы по запуску процессора Xeon 5-го поколения Emerald Rapids в четвертом квартале этого года. Этот продукт станет прямым преемником Sapphire Rapids, использующим ту же платформу.

На мероприятии Intel продемонстрировала Emeralds Rapids, состоящий из двух вычислительных кристаллов:

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Кроме того на вебинаре была продемонстрирована серия процессоров Xeon 6-го поколения «Granite Rapids», демонстрирующая пропускную способность памяти DDR5 в 1,5 ТБ/с. Это на 80 % больше, чем у текущих моделей. Подтверждено, что серия поддерживает память до DDR5-8800 в режиме MCR.