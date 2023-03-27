Кроме того основное ядро чипсета Cortex-X4 «Hunter» будет работать на частоте 3,72 ГГц

Недавно появилась информация, что грядущий процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 будет иметь четырехкластерный дизайн, включающий основное ядро ARM Cortex-X4. Если говорить о графической части чипсета, предполагалось, что Adreno 750 будет более или менее схож с Adreno 740 в Snapdragon 8 Gen 2. Теперь слухи указывают, что графический процессор Adreno 750 в Snapdragon 8 Gen 3 может на самом деле получить значительное ускорение.

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Китайский сайт Mydrivers сообщает, что ядро Snapdragon 8 Gen 3 Cortex-X4 «Hunter» получит повышение тактовой частоты до 3,72 ГГц, что должно привести к приросту производительности на 15-20% по сравнению с Cortex-X3 в Snapdragon 8 Gen 2. Также ходят слухи, что Adreno 750 будет работать с тактовой частотой 1 ГГц.

Хотя повышение тактовой частоты приветствуется, следует подчеркнуть, что Qualcomm официально не указывает тактовую частоту Adreno 740, которая обычно находится в районе отметки 800 МГц. Тем не менее если слухи верны, Adreno 750 может стать первым графическим процессором Qualcomm, официально достигшим частоты 1 ГГц.

Будущий чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 будет производиться по 4-нм техпроцессу TSMC вместо перехода на 3-нм техпроцесс, на котором, как можно судить, планируется изготавливать грядущий Apple A17 Bionic. Это подводит к вопросу о том, насколько хорошо Qualcomm справится с температурой при увеличении частоты ядра графического процессора, увеличении частоты ядра процессора и новой конфигурации ядер: 1+3+2+2.

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При этом также возможно, что Qualcomm может использовать Adreno 750 с более высокой тактовой частотой для флагманских устройств премиум класса и игровых телефонов для энтузиастов. Напомню, что Snapdragon 8 Gen 2 для смартфонов Galaxy пошел именно по этому пути, получив более высокую тактовую частоту. Вполне вероятно, что Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy S24 сможет похвастаться повышенной производительностью графического процессора.